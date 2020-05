Concluye el plazo para la renegociación con bonistas

“La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo [por hoy]. Cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir”, anunció durante el fin de semana el presidente Alberto Fernández, a través de su cuenta de Twitter y tras reunirse con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para repasar el avance de la reestructuración de la deuda.

En esa línea, aseguró que “continúa el diálogo de buena fe con los acreedores, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible”, reiteró que el objetivo es asumir “compromisos que podamos cumplir” y cuestionó a la “parte penosa del empresariado argentino” que no apoya la oferta del Gobierno.

Los mensajes del jefe de Estado tuvieron lugar luego de que el viernes venciera el plazo dado originalmente a los bonistas para adherirse a una oferta de canje de deuda bajo legislación extranjera por 66.238 millones de dólares.

En otros mensajes, también por Twitter, Guzmán agradeció a los acreedores que apoyaron la propuesta: “Hasta este lunes hay tiempo para extenderla (la propuesta). Continúa el diálogo en pos de un acuerdo que Argentina y sus acreedores puedan sostener”, agregó el funcionario.

Argentina pretende tres años de gracia y quitas del 62 por ciento sobre intereses (37.900 millones de dólares) y del 5,4% sobre el capital (3.600 millones de dólares). El Gobierno tiene hasta el 22 de mayo para regularizar un vencimiento de intereses que no pagó el 22 de abril por 500 millones de dólares. Si no cumple puede, el país puede ser considerado en default.

Poco antes de reunirse con su ministro, Fernández había dicho que tenía “noticias de que puede haber contraofertas en los próximo días”.

“Esto es una negociación con personajes singulares. Vamos a ver bien cuántos aceptaron la oferta, quiénes presentaron contraoferta. Yo espero que entiendan, tengo mucha firmeza en lo que hemos propuesto”, afirmó en declaraciones radiales.

También, el mandatario aclaró que ni él ni nadie “quiere caer en default” y que es por esa razón que la oferta argentina se propone que los “acreedores no pierdan”, sino y que “ganen menos en un mundo que se ha dado vuelta” producto de la pandemia de coronavirus.

Sobre cuánto perderían los bonistas con la oferta argentina, según el Presidente “el capital que se les debe casi queda intacto porque solo hay una quita de 5 por ciento, mientras que en la tasa de intereses hay una quita de 5 por ciento, aunque les pagamos 2 en un mundo que paga cero”.

En otro orden, Fernández cuestionó a quienes proponen “pagar a cualquier precio”, lo que evidencia “una parte perversa del empresariado nacional” que tiene “dependencia intelectual” con los “centros de poder”.