Alberto F. defendió las medidas preventivas

El presidente Alberto Fernández destacó que los "objetivos" que se puso el Gobierno para afrontar la pandemia de coronavirus "poquito a poco van saliendo" y pidió "no dejarse llevar por las voces que siempre aparecen", en alusión a quienes piden salir del aislamiento para evitar una caída mayor de la economía.

Tras el anuncio de la nueva fase del aislamiento obligatorio, con mayor flexibilidad en el interior del país y pocos cambios en el área metropolitana, el mandatario realizó un balance positivo de las medidas adoptadas hasta el momento frente a la pandemia de Covid-19. "Los objetivos que nos hemos puesto poquito a poco van saliendo. No hay que bajar los brazos, ni dejarse llevar por las voces que siempre aparecen", sostuvo el jefe de Estado.

El Presidente cuestionó a los sectores opositores que reclaman una salida de la cuarentena general para evitar una caída mayor de la economía. "Me parece una gran irresponsabilidad, no se puede jugar con eso", remarcó Alberto Fernández y agregó: "Si era verdad que sin cuarentena la economía funcionaba bien, ¿por qué pasan cosas como las de Estados Unidos?". Y agregó: "¿Quieren ver los ejemplos? Crucen la frontera, vayan a Brasil y vean".

En ese sentido, subrayó que "es falso" que si se abre la cuarentena, la economía va a funcionar con normalidad porque el mundo "está paralizado", según afirmó, y "las economías se están cayendo".

Respecto de la situación social, el Presidente sostuvo que con la crisis el Gobierno notó que "había 10 millones de argentinos que no recibían nada porque el Estado argentino no los registraba" y destacó que “el Banco Central hizo un enorme esfuerzo en este tiempo. ¿Es suficiente? No, no es suficiente", agregó.

Fernández remarcó que le "duelen horrores las muertes", aunque valoró las medidas adoptadas y la decisión de continuar con el aislamiento obligatorio. En este sentido, afirmó: "Todo lo que hicimos frente a la pandemia está fundado en la razón. Aplicar la razón salva vidas".