Trotta: “Sin la vacuna no van a poder volver todos los alumnos a clases”

Nadie sabe a ciencia cierta ni cuándo ni cómo regresarán los alumnos a las aulas, que quedaron vacías hace ya casi dos meses. Lo que está claro para las autoridades de la cartera educativa nacional es que las actividades presenciales en las escuelas van a retornar cuando sea posible “garantizar la salud” de los estudiantes. Y, si lo que se busca es saber cuándo las clases retornarán a la “normalidad”, es decir, a como eran antes de la pandemia, la respuesta oficial es contundente: para eso habrá que esperar la vacuna contra el coronavirus.

Así se desprende de las declaraciones que realizó ayer el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien adelantó que la vuelta a clases podría darse después de las vacaciones de invierno y habló de un regreso “escalonado”.

“Los chicos van a volver cuando podamos garantizar la salud, no lo sabemos, estamos trabajando con distintos escenarios. Nos gustaría pensar que después de las vacaciones podríamos volver de a poco”, indicó el funcionario nacional. Y agregó: “La expectativa es un regreso progresivo luego de las vacaciones de invierno”.

En declaraciones a la prensa, Trotta expresó que la vuelta a clases no se podrá realizar con normalidad hasta que no esté la vacuna contra el COVID-19. Es en ese contexto que habló de un regreso “escalonado”.

“No vamos a volver igual que en marzo. Va a ser una vuelta progresiva, escalonada. No van a poder volver todos los estudiantes hasta que no se encuentre una vacuna contra el coronavirus”, señaló el titular de la cartera educativa.

Respecto de cómo podría ser esa vuelta escalonada, Trotta indicó: “Estamos priorizando los que están terminando el nivel primario o secundario y los primeros tramos de la alfabetización”, pero es algo que requiere “analizar escuela por escuela y generando protocolos. Estamos todavía lejos de esa instancia”.