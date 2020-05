El Gobierno nacional extiende el aislamiento hasta el 24 de mayo

El presidente Alberto Fernández aseguró esta noche que "no hay que perder el esfuerzo" realizado en los 50 días de cuarentena y destacó que "esta es una epopeya del pueblo argentino", tras anunciar que el nuevo período de aislamiento será hasta el 24 de mayo.

"Tantas veces que buscamos epopeyas, esta es una epopeya del pueblo argentino. No debemos perder de ningún modo el esfuerzo hecho. Lo han dicho los dos gobernadores", señaló Fernández, al referirse a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, que lo acompañaron en la Quinta de Olivos.

Y expresó: "Esto que nos hace diferentes (en el mundo) lo hicimos nosotros como argentinos. Tenemos que estar orgullosos de nosotros y no dejarnos confundir".

Economía

El presidente criticó esta noche a los sectores de la oposición que reclaman abrir la economía ante la pandemia del coronavirus y pidió que "no mientan más", al tiempo que advirtió que no le van a "torcer el brazo".

"En estos días escuché a hablar a muchos, con impaciencia, de atender la economía. A todos nos preocupa mucho. Sabemos del padecimiento de los que no la están pasando bien porque tienen sus negocios cerrados o no pueden trabajar", aseguró el mandatario.

Así lo dijo al anunciar la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo próximo, en una conferencia que ofreció en la residencia de Olivos junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En su exposición, y al responder preguntas de la prensa, el Presidente aseguró: "Prefiero una fábrica vacía porque sus empleados están en cuarentena y no porque están enfermos o muertos".

"Todo el mundo tiene que saber que todos queremos que la actividad se normalice tan pronto como sea posible sin poner en riesgo a la gente. Nos encantaría que todo funcione", sostuvo el mandatario.

Luego, Fernández enumeró las medidas adoptadas desde el Estado para apuntalar a empresas y trabajadores y mencionó los créditos con tasas subsidiadas, el salario complementario y el Ingreso Familiar de Emergencia.

"Hay opositores que gobiernan y otros que no gobiernan, que en Twitter convocan, con gran imprudencia, al descuido de la gente", se quejó el mandatario, para justificar la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional.

En ese punto, comparó la situación de Argentina con la de Suecia, donde no se hizo una cuarentena estricta y con la de Estados Unidos, y destacó: "He dado todos estos datos para terminar con esta discusión, no me van a torcer el brazo".

"Si abrimos la economía, vamos a terminar como terminó Suecia", apuntó el mandatario al señalar que allí hay diez millones de habitantes y 3.175 muertes por el coronavirus.

"Terminemos esta discusión en las que nos han metido falsamente que si abrimos la economía la gente va a estar mejor", pidió el jefe de Estado. También respondió a quienes aseguran que la cuarentena genera desempleo, y mencionó el caso de los Estados Unidos donde el Departamento de Estado reconoció que la pérdida de empleos supera los 20 millones de personas.

"Digo esto para que no le mientan más a la gente. Tengo la suerte de gobernar con gobernadores a los que valoro mucho en esos trabajos", destacó.