Alberto “crece en las encuestas” por la gestión de la pandemia

Una nota publicada en el portal del diario estadounidense The New York Times aseguró que el presidente Alberto Fernández “crece en las encuestas” por la gestión del Gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus y además señaló que el mandatario “refuerza su influencia política mientras hace frente a los acreedores internacionales ante una importante renovación de la deuda pública”.

El artículo del The New York Times, titulado “El golpe del coronavirus: el presidente de Argentina, Fernández, crece en las encuestas sobre el manejo de la covid-19”, se basa en estudios de imagen de las consultoras Trespuntozero, Ricardo Rouvier y Managment & Fit.

Recordó que Argentina se encuentra en aislamiento social obligatorio al menos hasta el 10 de mayo, y destacó que esa decisión tomada por Fernández el 19 de marzo “ayuda a frenar la propagación de nuevos casos confirmados de covid-19”.

En tanto precisó que “hasta ahora suman un poco más de 5 mil infectados, muchos menos que en países vecinos como Chile, Perú y Brasil”.

Asimismo, el artículo de la agencia de noticias Reuters, realizado por su corresponsal en Buenos Aires, replicado por el New York Times, recordó que cuando se hizo cargo del Gobierno, Fernández heredó “60 mil millones de deuda externa” y que desde ese momento “está dirigiendo al país a través de duras negociaciones” para su reestructuración y, al mismo tiempo, “escapar de una larga y dolorosa recesión”. “En abril, su calificación positiva escaló a 68,5%, del 56,8 que tenía cuando asumió el cargo en diciembre”, según la consultora local Trespuntozero.