Argentina volvió a urgir a los acreedores un plan razonable

El Gobierno argentino volvió a instar a los acreedores a presentar una propuesta de negociación que tome en cuenta los parámetros de sostenibilidad de la deuda.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con el diario británico Financial Times, convocó a los tenedores al sostener que aún hay "múltiples combinaciones de parámetros" para un acuerdo de deuda que "funcionaría para nosotros".

Agregó que "hay flexibilidad dentro de las limitaciones que enfrentamos", con lo que rechazó la afirmación de los acreedores de que la Argentina les presentó una oferta de "tómalo o déjalo”.

Guzmán expresó que el Gobierno insistirá con alcanzar un acuerdo sustentable, si bien no descartó la posibilidad de que la Argentina incurra en default si no llega a un acuerdo con los acreedores.

"Será mejor para todos si este acuerdo se realiza más temprano que tarde, pero nuestros esfuerzos no cesarán hasta que hayamos resuelto el problema de lograr la sostenibilidad de la deuda", dijo el funcionario.

En otra nota con la agencia Reuters, reveló que la Argentina está en negociaciones con el Club de París respecto al planteo formulado para prorrogar el pago que vencía ayer de US$ 2.100 millones dólares.