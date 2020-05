Ingresaron más de U$S 1.500 millones por agroexportaciones

Las exportaciones del sector agroindustrial permitieron el ingreso de divisas por más de US$ 1.500 millones durante abril, informaron ayer la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Las exportaciones crecieron 43,2% con relación a marzo y en el primer cuatrimestre ya se liquidaron US$ 5.017 millones.

Este sector clave representa un tercio de las exportaciones argentinas.

El acumulado del primer cuatrimestre del año fue 17,8 % inferior al del mismo período de 2019, en parte por el aislamiento obligatorio en el marco de la pandemia de coronavirus.

También impactó la venta anticipada de granos por parte de los productores a fines del año pasado y las dificultades y demoras para la circulación del transporte de granos y abastecimiento que afectó a las terminales y plantas procesadoras.

Sobre la actividad también influyó en forma negativa la histórica bajante del río Paraná, que dificulta el tránsito y la carga de buques en la zona del Gran Rosario, en la provincia de Santa Fe, así como la inestabilidad financiera y comercial internacional debido al COVID-19.

La liquidación de divisas está relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la venta de granos y alcanza hasta los 90 días en el de la exportación de aceites y harinas proteicas.

Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas.

En este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas, ya que la liquidación de divisas está influida por el ciclo comercial de los granos.

Ese ciclo depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, etcétera.

El complejo oleaginoso-cerealero aportó el año pasado el 40,78 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (13,5 % del total), industrializado por este complejo y que ya tenía una elevada capacidad ociosa del 43%.