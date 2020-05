Hugo Yasky criticó el acuerdo entre la CGT y la UIA por los salarios

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cuestionó ayer a la CGT por el acuerdo alcanzado con la UIA y consideró que "es una señal pésima para el conjunto de los trabajadores", ya que apuntó que se centra en "hablar de recorte" salarial y no de cuidar fuentes de trabajo.

"Nosotros no avalamos ese acuerdo, porque no fuimos convocados ni consultados, pese a que representamos una cantidad importante de gremios que forman parte", sostuvo el también diputado nacional.

El dirigente del Frente de Todos se mostró en contra del pacto firmado entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) para que trabajadores de sectores paralizados por la cuarentena general cobren un mínimo del 75% de sus salarios.

Yasky aseguró que "ese acuerdo es una señal pésima para el conjunto de los trabajadores".