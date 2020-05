El padre Grassi, condenado por abuso sexual, pidió la prisión domiciliaria

El cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, presentó un pedido de morigeración de su confinamiento tras el fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense que habilitó las prisiones domiciliarias en medio de la pandemia del coronavirus, según el abogado Juan Pablo Gallego. El pedido, según Gallego, que es el querellante de la causa, fue formulado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de Morón y en la misma, el religioso alegó un problema respiratorio y temor a contagiarse de Covid-19.

Según informó Gallego, en el pedido también se indica que un oficial penitenciario del penal de Campana donde está preso Grassi contrajo coronavirus. El abogado, en declaraciones al canal de noticias TN, aseguró que fue sorprendido por el pedido ya que entiende que "Grassi no integra ningún grupo de riesgo".

Gallego sostuvo que el pedido fue extendido al tribunal porque las condiciones de detención del cura nunca llegaron a ser verificadas en ningún juzgado de ejecución, lo que, entiende, "constituye una irregularidad".

"Estamos ante un sujeto que por el coronavirus pide la prisión domiciliaria y no está controlado a la fecha por los juzgados de Ejecución de Morón teniendo condena firme. Es un disparate que debe corregirse de inmediato", advirtió el letrado al portal del diario Clarín.

No obstante, fuentes judiciales aseguraron a NA que el caso sigue en el tribunal porque el cómputo de la sentencia aún no está firme, por lo cual no existe la "irregularidad" denunciada. El TOC Nº 1 de Morón condenó a Grassi por abuso sexual en el caso del menor conocido como "Gabriel" y lo sobreseyó en otros dos casos, pero el cura no fue preso al momento del fallo sino recién en 2013, cuando la Corte confirmó la sentencia.

Para el Tribunal, Grassi fue responsable del abuso de "Gabriel", hechos que habrían tenido lugar en la "Casa San Juan Bosco" de la Fundación, en Hurlingham, y los mismos promovieron una "desviación en la sexualidad aún en formación del menor".

En cambio, Grassi fue sobreseído en los casos de abuso y corrupción de los otros dos menores, "Ezequiel" y "Luis", algo que también quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Los hechos por los cuales Grassi fue llevado a juicio trascendieron a la opinión pública a raíz de un informe del programa Telenoche Investiga, y el primer caso fue el de "Gabriel", tras los cuales se sumaron otras más que llegaron a un total de 17.

Además, Grassi fue condenado en noviembre del 2016 a dos años de prisión por malversación de caudales a raíz de que pagaba con los fondos que manejaba la Fundación Felices los Niños, una vivienda que el cura habitaba en la zona.