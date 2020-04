Alberto: “Trato de controlar el tema de modo racional”

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que le preocupa la situación en las cárceles de la Argentina, frente a la amenaza del coronavirus. “Estoy tratando de que podamos controlar el tema de un modo racional.

Pero no es un problema de la Argentina, es del mundo entero”, afirmó Fernández en diálogo con Radio Con Vos. Con la expansión del virus, las unidades penales de todoel país se convirtieron en una bomba de tiempo. Hubo motines en Florencio Varela, Devoto, Santa Fe y Corrientes.

En ese marco, Fernández se mostró cauto y le pidió a la oposición discutir el tema con “seriedad”. “Cada dos por tres leo un tuit de Patricia Bullrich que dice que queremos indultar”, apuntó el mandatario.

“Acá en la Argentina algunos no hacen un análisis y dicen ‘quieren liberar para buscar la impunidad’. No es eso”, dijo.

“La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación puede darse con mucha facilidad, hay también gente que tiene factores de riesgo”, explicó Fernández.

El Presidente recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) recomendó a los países que integran el pacto de San José de Costa Rica atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia. “Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control”, dijo Fernández.”Hace 10 días, Piñera [Sebastián, presidente de Chile] indultó y liberó a 1.300 presos. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí hay un problema”, afirmó.

Y añadió: “Es un tema complicado porque además se mezcla con criterios de Justicia. Hay gente que está detenida, no tienen condena aún y están exponiéndose peligrosamente”.

En ese sentido, el jefe del Estado remarcó que la Cámara Federal de Casación también aconsejó que se otorgue prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a presos no violentos.

Diálogo con Piñera El presidente Alberto Fernández conversó ayer con su par chileno, Sebastián Piñera, acerca del impacto del coronavirus en el Cono Sur y ambos coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda de trabajo conjunta y en fortalecer la integración regional para combatir a dos adversarios comunes: “la pandemia y la recesión”, se informó oficialmente.

“Más allá de cualquier diferencia, tenemos que unirnos en estos difíciles momentos que atravesamos por la pandemia”, señaló Presidencia de la Nación en un comunicado.