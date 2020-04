Cruces por supuesta retención especulativa de la soja

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, aseguró ayer que debido "a una expectativa devaluatoria por parte de los productores" hay una retención de soja por US$ 9.000 millones, mientras desde las entidades agrarias se respondió que "no hay especulación del sector" sino que, por el contrario, "van a necesitar vender más para cubrir costos".

"Los datos lo están demostrando. Hoy estamos debajo de los ritmos de venta y esto se da por una expectativa devaluatoria que tienen los productores. Dicen que hay que retener y, a partir de esto, se vendieron 30.000 silobolsas de más. Están vendiendo maíz para tener efectivo y no soja", indicó Idígoras.

A partir de esta situación, el dirigente empresario sostuvo que en el sector están "muy preocupados" y agregó que "esto pone en riesgo el ingreso de divisas al país".

Según datos aportados por Ciara-CEC, los negocios registrados para ventas de soja con entrega en Rosario entre el 15 de marzo y el 12 de abril alcanzaron las 2,42 millones de toneladas, mientras que a la misma fecha de 2019 el volumen alcanzaba 5,27 millones de toneladas.

Esta situación, según Idígoras, impactaría en el ingreso de dólares, que ya en el primer trimestre del año mostró una baja interanual del 16,6%, hasta los US$ 3.493.141.461.

"Hoy tenemos un programa de exportación fuerte que está afectado por la baja del Paraná, más los problemas de logística por la Covid-19 a nivel mundial, el problema interno de circulación de camiones, a lo que ahora se suma a la expectativa devaluatoria", indicó Idígoras.

La supuesta "expectativa devaluatoria" se apoya en la brecha existente entre el dólar que cotiza en Banco Nación y sus otras variantes como el dólar bolsa (MEP) y el contado con liqui (CCL).

Por su parte, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, negó la posibilidad de que haya especulación en el sector y aseguró que lo que se va cosechando tiene como destino la cancelación de compromisos.

"En este momento, hay muchos compromisos que hay que cumplir y no hay mucha oportunidad de especular. Si se está guardando, es porque no hay mucha cantidad de camiones. Hoy se está trabajando para cumplir compromisos y lo demás va a acopio", comentó Raedemaeker.

En la misma línea, el responsable del Departamento Económico de CRA, Matías Lestani, explicó que "recién está empezando la campaña de maíz y la de soja recién arrancó con los lotes de primera, por lo que hoy no tienen herramientas para guardarse cosecha".

"Todo lo que se está cosechando está yendo para los cupos de venta y lo que se está guardando es porque los puertos no están recibiendo o recibiendo menos, los acopios están llenos, por lo que hoy está en un silobolsa, es por un problema de infraestructura de acopios y puertos", agregó.

En ese mismo sentido, explicó el directivo que "recién hacia el final de la campaña el productor verá lo que retiene; en el mientras tanto va a necesitar vender más que antes para cubrir costos y encarar la próxima campaña", remarcó.