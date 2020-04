Estalló un motín en la cárcel de Devoto: “Nos negamos a morir en la cárcel”

Presos de la cárcel de Devoto se amotinaron esta mañana y suben a los techos del penal, luego de enterarse que al menos un agente del servicio penitenciario habría dado positivo de coronavirus, reclamando que les otorguen la libertad para no verse afectados por el Covid- 19.

En la causa que ya se inició por el motín intervienen el juez Julián Ercolini, quien reemplaza a la doctora María Servini, y el fiscal Eduardo Taiano.

Desde fuera del penal se escuchan detonaciones de armas de fuego y se ve salir un espeso humo, producto de que los reclusos prendieron fuego colchones dentro de la unidad penitenciaria.

Los presos que tomaron el penal de Devoto, algo que confirmaron autoridades penitenciarias, reclaman la presencia de un juez y de los medios de prensa.

"Estamos en Planta 1 y los muchachos están subiendo a los techos, queremos la presencia de un juez y de los medios de prensa sino esto no se va a calmar", fue el mensaje que envió uno de los detenidos en el penal de Devoto.

Alrededor de las 9:20 de este viernes un grupo de presos, cerca de 40, de la Unidad 1 del penal de Devoto tomó el control del sector y comenzaron a subir a los techos, tirando piedras y palos hacia la calle.

En la zona de los techos, los reclusos colgaron una bandera grande, con el siguiente mensaje: "Nos negamos a morir en la cárcel".

"Hay casos confirmados de coronavirus, varios sospechosos y no recibimos ningún tipo de insumos de protección, no queremos morir en la cárcel", fue el mensaje que un recluso envió.

Dentro del penal está instalado el rumor, según se pudo saber, que hay un agente del servicio penitenciario con coronavirus confirmado y ocho reclusos también habrían dado positivo de Covid-19.

Ahora los presos reclaman prisiones domiciliarias para quienes son factores de riesgo ante el Covid-19 y suben videos a las redes sociales mostrando su protesta.

Fuentes penitenciarias le señalaron que están esperando que la situación se calme para iniciar una negociación, remarcando que la protesta de los presos excede a las autoridades del penal de Devoto.