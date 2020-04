Deuda: para Guzmán “era esperable” el rechazo de los acreedores

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó ayer que “eran esperables” las expresiones iniciales de rechazo formuladas por diversos grupos de acreedores a la propuestas de reestructuración de deuda formulada por el gobierno argentino.

“En algún sentido eran esperables; también es parte de lo que es un proceso en el que la otra parte busca presionar para que Argentina ofrezca más, pero como digo, no se puede, porque ofrecer más no es sostenible y eso es algo que no vamos a hacer”, dijo el ministro en diálogo con radio El Destape.

Tres grupos de acreedores explicitaron el lunes su posición de rechazo a la oferta que se conoció el viernes a última hora y que fue publicada ayer en el sitio oficial de la SEC estadounidense.

Guzmán ratificó hoy los términos de la oferta y sugirió esta no deja espacio para una negociación.

“La oferta es la que es”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, para luego remarcar que la iniciativa “ya está en la comisión nacional de valores de los EE. UU. y es el producto del entendimiento al que hemos llegado después de las conversaciones y negociaciones que hemos tenido; de las cuales, insisto, no es que hubo acuerdo porque ellos están pidiendo algo que es simplemente insostenible”.

Un detalle que mantiene expectantes a los analistas de mercado es el vencimiento de mañana de bonos por un monto estimado en USD 500 millones, que corresponden a títulos Globales 2021, 2026 y 2046, tres compromisos emitidos en dólares bajo ley extranjera que se encuentran dentro de la propuesta de reestructuración de deuda.

Guzmán deslizó que mañana no se pagarán dichos vencimientos, por lo que se activarán los 30 días antes de caer oficialmente en default, un tiempo que el gobierno ya tiene en sus cálculo para poder completar el proceso de reestructuración en marcha.