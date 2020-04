Flexibilizan la cuarentena pero no es igual para todos los municipios

El Gobierno nacional habilitará desde mañana lunes la reanudación de ciertas actividades productivas, a pedido de algunas provincias y en el marco de una “cuarentena administrada”, avalada por las autoridades sanitarias y diseñada para la tercera fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se cumple desde el 20 de marzo para mitigar el avance del coronavirus.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió de parte del gobernador bonaerense Axel Kicillof una propuesta para ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, que incluye como posibilidad la reanudación de la construcción privada, de la actividad de determinados oficios y profesionales independientes y el delivery para todos los comercios, pero sin la apertura de locales, adelantaron voceros oficiales.

En cambio, en las comunas más densamente pobladas del Conurbano no solo se mantendrá la cuarentena, sino que se endurecerán los controles para evitar contagios, remarcaron voceros de la gobernación.

La del Gobierno bonaerense se suma a otras iniciativas que las provincias enviaron para su análisis a la Jefatura de Gabinete Nacional y que, como requisitos, contemplan que se apliquen “controles sanitarios” y de funcionamiento específico para cada apertura comercial que se proponga.

Todas esas propuestas están atadas a la aprobación del ministerio de Salud, que conduce Ginés González García, luego de un exhaustivo análisis realizado por los responsables de otras carteras del Gobierno.

Mapa inteligente

Las especificaciones para cada distrito del país serán conocidas formalmente seguramente este domingo. La idea es dejar conformado un “mapa inteligente”, que detecta “zonas donde no hay circulación viral”, donde no hubo casos de coronavirus o, por el contrario, que registren promedios de contagio superiores al actual, explicó el jefe de Gabinete.

Cafiero dejó en claro que para el Gobierno es “clave el respaldo federal” para evitar el avance del coronavirus en el país y mantener el control de los contagios que, gracias a la cuarentena, pasó de duplicarse cada tres días inicialmente a hacerlo cada 14 días, como ocurre actualmente.

“Hay realidades distintas y las estamos atendiendo”, expresó y diferenció, por ejemplo, “zonas que están muy abarrotadas, como el Conurbano”, con una “complejidad distinta a otras más alejadas, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires”.

Con todo, la apertura para ciertas actividades será monitoreada diariamente mientras dure la pandemia y “podría ser revertida” en cualquier momento, “en función de la evolución de la situación epidemiológica”.

Cafiero resaltó que “lo primero que tenemos que cuidar nosotros es la salud; al virus lo hemos vencido poco a poco con el cumplimiento de la cuarentena” y con los protocolos de distanciamiento social que se mantendrán “un tiempo más” y se convertirán en “parte de la conducta” habitual de los argentinos.

El esquema bonaerense

La idea que impera en ámbitos oficiales es que el cepo pueda abrirse de manera parcial y controlada, en algunos distritos del Interior, donde no existen contagios o los casos son muy pocos. Pero en el Conurbano y en otras comunas densamente pobladas como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca la premisa es mantener la situación actual: un aislamiento estricto para evitar que se disparen los casos.

La propuesta general con la que fue Kicillof al Gobierno nacional contempla la división de la Provincia en dos grandes regiones: las que presentan circulación del virus y las que no presentan contagios o estos son escasos. A grandes rasgos, la primera incorpora al Gran Buenos Aires y a las comunas grandes del Interior y la segunda, a municipios del resto del territorio con menor cantidad de población.

En ese contexto, el Gobernador trasladó cuatro ítems surgidos de las reuniones virtuales y presenciales con los jefes comunales como alternativas para flexibilizar la cuarentena.

El primero es el de las ventas online. Incluirá diversos rubros como indumentaria y electrodomésticos, entre otros. Los productos deberán entregarse a domicilio y este mecanismo no implicará la apertura de los locales.

También se permitiría el desempeño de diversos oficios, entre ellos, albañilería, plomería, herrería y zinguería. La otra parte de la flexibilización la aportaría la construcción privada, es decir, la que desarrollan empresas, aunque esta posibilidad estaba en duda.

El último ítem es el que atañe a los profesionales independientes como contadores y escribanos, que podrán atender en sus estudios con horarios limitados y estableciendo turnos.

Cada una de esas actividades deberá cumplir un protocolo que en algunos casos ya está elaborado en función de un trabajo conjunto de los ministerios de Salud de Nación y Provincia.

Pero el control de su cumplimiento estará a cargo de los intendentes con personal municipal. “Se tendrán que hacer cargo de hacer cumplir el protocolo”, dicen en el Gobierno bonaerense. Una forma de avisar que tendrán que arreglarse con personal propio, sin el auxilio de la fuerza policial.

Por esa causa, una vez que se conozcan los alcances del decreto, Kicillof tiene previsto volver a tomar contacto con los alcaldes para determinar qué actividades se permitirán. Así, habrá medidas de alcance general, pero cada comuna tendrá que confirmarlas.