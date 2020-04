Ya miden en CABA la temperatura corporal de los pasajeros

Los gobiernos de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires pusieron en marcha ayer, en el centro de trasbordo de Constitución, un sistema de cámaras térmicas para detectar personas con fiebre, uno de los principales síntomas del coronavirus, tecnología que fue definida como "muy útil y complementaria" ya que "lo que sirve para combatir la pandemia es la responsabilidad colectiva".

La cámara termográfica medirá la temperatura de los pasajeros que circulan por ese lugar de la Ciudad de Buenos Aires -en donde confluyen la terminal del tren Roca, el subte de la línea C y pasan decenas de colectivos- a través de un lente infrarrojo.

El dispositivo prevé una "detección rápida" a través de cámaras de video con análisis térmico de las caras de las personas "sin demorar a nadie ni interrumpir el tránsito peatonal y permite hacerlo de manera no invasiva", informaron desde el Gobierno porteño.

Esta mañana comenzaron a ser controladas desde temprano por el nuevo sistema las personas que debían tomar la línea C del subterráneo en la cabecera de Constitución para viajar a su trabajo.

"Es una medida más de prevención y es muy importante en este momento con lo que estamos viviendo", dijo Marisa, antes de atravesar el nuevo control.

A Marcos, por su parte, le sorprendió el mecanismo utilizado para detectar la temperatura en las personas: "No conocía este sistema y la verdad todo lo que pueda sumar, además del uso de barbijo y el alcohol en gel, para prevenir el coronavirus, está perfecto".

Cómo funciona

El protocolo que se utiliza en Constitución contempla que, cuando la cámara detecta una persona con síntomas febriles -de 37.9 grados centígrados para arriba-, se la individualiza y se la aparta, y, posteriormente se le mide la temperatura nuevamente con un termómetro digital primero y luego con otro más tradicional, que se le coloca debajo de la axila, para hacer un triple chequeo.

"Si se repiten los valores y la persona tiene domicilio en Ciudad, se le pedirá que firme una declaración jurada y se lo trasladará a la Unidad Febril de Urgencia del Hospital Penna", precisaron.

En el caso de las personas con fiebre que tengan domicilio en la provincia de Buenos Aires, firmarán una declaración jurada y por su propios medios deberán irse a su casa. Además, se les entregará un barbijo y un par de guantes, como otra medida de prevención.

En ambos casos, el protocolo estipula que, para volver a circular, deberán llevar un certificado médico que avale que no tienen Covid-19.

"Estaría bueno que también lo hagan en las estaciones de trenes o en los colectivos, porque ahí viaja mucha gente a la mañana temprano y a la tarde cuando vuelvo de trabajar", señaló Rosa, quien se dirigía a su trabajo.

Personal policial a cargo del control de las personas que ingresaban al centro de trasbordo informaron a esta agencia que desde el lunes –cuando se iniciaron las pruebas-, hasta hoy, ninguna persona mostró alta temperatura.

Cámaras

Las cámaras tienen un error de 0.3 grados centígrados y pueden leer la temperatura de más de 50 personas al mismo tiempo y para su utilización es necesario un pasillo de dos metros de ancho y tres metros de recorrido, indicaron las autoridades.

La presentación del nuevo sistema estuvo a cargo de los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y de Transporte, el juninense Mario Meoni; y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el vicejefe y ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli.