Meoni: "Hay empresarios del transporte que pueden pagar salarios y no poner en riesgo el servicio"

El ministro de Transporte, Mario Meoni, sostuvo hoy que “el transporte está en una situación crítica” en el contexto del aislamiento social para mitigar la propagación del coronavirus en el país, y consideró que “hay empresarios que pueden afrontar el pago de salarios de este mes y no poner en riesgo el servicio”.

Así respondió el ministro al ser consultado por la prensa sobre la retención de tareas dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por 24 horas, a partir de las 12 de hoy hasta la misma hora de mañana, en el transporte del interior de país, "sin asistencia a los lugares de trabajo", en reclamo de salarios adeudados.

En declaraciones en la estación Constitución, donde presentó -junto a otros funcionarios- un sistema de temperatura corporal de los pasajeros. Meoni les pidió a los empresarios y trabajadores del sector que "entiendan que estamos en una situación muy particular y que es un momento en el que hay que afrontar las dificultas económicas y financieras de una manera diferente”.

Sobre los salarios adeudados, el ministro de Transporte aclaró que “no es un problema de que la Nación no haya transferido los fondos" y añadió: "De hecho, esta semana se terminó de girar la totalidad de los fondos a las provincias y municipios para que puedan afrontar los subsidios”.

“Lo que claramente está sucediendo es que al imponerse una cuarentena ha caído notoriamente la capacidad de recaudación que tiene cada empresa y eso hace que muchas de estas estén en una situación más compleja”, agregó el ministro.

El funcionario adelantó que ante esa situación “se está analizando junto al Ministerio de Economía ver si podemos llegar de alguna manera con mayor auxilio” aunque advirtió que “no se puede cubrir todo desde el Estado porque los recursos no son infinitos”.

Con respecto al transporte público en el área metropolitana, el titular de la cartera de Transporte afirmó: “Se ha mantenido el pago la totalidad de los subsidios y se está analizando también la diferencia que hubo en recaudación por la merma de pasajeros entendiendo el impacto de la cuarentena.

“Al igual que todos los sectores de la producción del país, el transporte está en un momento crítico donde hay empresas con algunas situaciones complejas, pero también hay muchos empresarios que pueden afrontar este mes el pago de los salarios de los trabajadores y no poner en riesgo el servicio”, sentenció.

Y continuó: “A veces cuando se trata de servicios indispensables como es el transporte, se usa un mayor grado de presión que en otros tipos de actividades”.

Meoni concluyó que “esta situación especial que vive el país afecta a todas las actividades económicas y no solo al transporte. Indudablemente hay miles o millones de personas que están siendo afectadas por la falta de actividad económica y naturalmente que el transporte no escapa a ello”, cerró.