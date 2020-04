Coronavirus: ascienden a 105 los muertos y a 2443 los infectados en el país

Cuatro personas murieron y otras 166 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 105 los decesos y a 2.443 el total de infectados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte vespertino.

La cartera sanitaria precisó que fallecieron dos hombres, uno de 76 años residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y otro de 81 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y dos mujeres, una de 78 años residente en la provincia de Córdoba y otra de 91 de la provincia de Buenos Aires.

Del total de infectados, 833 (34,3%) son importados, 857 (35,2%) contactos estrechos de casos confirmados, 393 (15,2%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los diagnosticados con coronavirus hoy, 66 se registraron en la provincia de Buenos Aires, 22 en la Ciudad de Buenos Aires, 31 en Chaco, 12 en Córdoba, 1 en Corrientes, 6 en La Rioja, 3 en Mendoza, 2 en Neuquén, 13 en Río Negro, 2 en Santa Fe, y 8 en Tierra del Fuego.

En tanto, no se consignaron casos en Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.

El número total de casos acumulados por jurisdicción señala que la provincia de Buenos Aires tiene 667 casos, la Ciudad de Buenos Aires 618, Chaco 184, Córdoba 222, Corrientes 32, Entre Ríos 21, Jujuy 5, La Pampa 5, La Rioja 28, Mendoza 62, Misiones 3, Neuquén 90, Río Negro 94, Salta 3, San Juan 2, San Luis 11, Santa Cruz 40, Santa Fe 207, Santiago del Estero 12 , Tierra del Fuego 107, Tucumán 30.

No se registran casos en las provincias de Catamarca, Chubut y Formosa.

Entre los casos registrados en Tierra del Fuego se incluyen “11 existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino)”.

Además, el Ministerio de Salud aclaró que "aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga".