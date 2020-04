La economía argentina caería un 5,2% por la pandemia de coronavirus

La economía argentina caerá 5,2% este año como consecuencia del impacto negativo de la pandemia de coronavirus, sus propias dificultades y otros factores que afectan a América Latina, según una nueva proyección difundida hoy por el Banco Mundial.

Además, estimó que el país crecerá 2,2% en 2021 y 2,3% en 2022, es decir, la posible recuperación en los próximos dos años no alcanzará a compensar la caída que sufriría en el actual.

La Argentina será la segunda economía latinoamericana más afectada por la pandemia, detrás de México (-6%), según el reporte.

El informe se conoció días antes de que se realice en forma virtual la Asamblea de Primavera del Banco Mundial y del FMI.

El organismo anunció, además, que en los próximos 15 meses entregará 160.000 millones de dólares a Latinoamérica y el Caribe para paliar el duro impacto del Covid-19 entre la población más vulnerable de la región.

En la última semana de marzo, el Banco Mundial había otorgado un préstamo de US$ 300 millones a la Argentina para reforzar la Asignación Universal Por Hijo ante el avance de la pandemia.

Y a principios de abril desembolsó otros 35 millones para la lucha contra el Covid-19.

El organismo alertó que la pandemia demandará políticas públicas para "apoyar a los más vulnerables, evitar una crisis financiera y proteger los puestos de trabajo".

Para Brasil -segundo destino de las exportaciones de la Argentina-, estimó también una fuerte caída, del 5%, en el Producto Bruto de 2020.

La primera economía de América Latina se recuperaría apenas 1,5% en 2021 y 2,3% en 2022, una performance aún peor que la prevista para la Argentina.

El Banco Mundial sostuvo en su informe que con el fin de "ayudar a los más vulnerables a sobrellevar la pérdida de ingresos derivada del aislamiento social, los actuales programas de protección y asistencia social deberán ser ampliados rápidamente, así como también su cobertura".

Advierte que en los últimos 12 meses hubo una serie de convulsiones que impactaron sobre el crecimiento: primero las tensiones sociales regionales, luego el colapso de los precios internacionales del petróleo y ahora la fenomenal crisis del coronavirus.

El Banco Mundial prevé que el PBI de América latina y el Caribe (excluyendo Venezuela porque no carece de cifras confiables) caiga 4,6% en 2020, mientras que para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2,6%.

El reporte pronostica que por la crisis del coronavirus la demanda de China -destino exportador clave de la Argentina- y los países del G7 decaiga abruptamente, impactando a los exportadores de materias primas en América del Sur.