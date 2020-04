El Gobierno ya garantizó préstamos por $ 90.000 millones para sueldos

El Estado nacional ya garantizó créditos por unos $ 90.000 millones para pagar salarios por parte de las pymes, y esta semana se espera reforzar el otorgamiento de garantías, porque "nada se construye sobre un cementerio de empresas", afirmó el titular del BICE, José Ignacio de Mendiguren.

El funcionario consideró: "El Presidente sabe que si nosotros no hacemos lo imposible para mantenerlas vivas, va a ser imposible la recuperación futura. No es que ayudamos a la pyme porque es débil, sino porque es el núcleo que permite la reactivación del tejido social".

De Mendiguren indicó: "46 bancos vinieron a pedir su cuota para poder tener esta garantía. En la semana, suscribieron por 90.000 millones de pesos". Se trata de créditos para las pymes con una tasa de 24% y con diferimiento de la primera cuota a los 90 días, anunciados el 30 de marzo último para el pago de salarios de pymes afectadas por la cuarentena.

El tema fue abordado este viernes en la conferencia de prensa en la que el presidente Alberto Fernández anunció la prórroga de la cuarentena: "Este tema quedará solucionado esta semana", había dicho el jefe de Estado. Estos créditos están garantizados en su totalidad para las empresas más chicas por el Fogar, que el BICE puso en marcha el último lunes.

Cómo funciona

De Mendiguren aclaró: "La pyme no tiene que venir al BICE, porque nosotros no otorgamos el crédito, sino que tiene que ir a su banco y pedírselo, y nosotros le vamos a garantizar a ese banco y le decimos que el crédito que le dio a esa pyme nosotros lo financiamos".

"La Pyme va a su banco, presenta su nómina salarial y el banco le tiene que dar el crédito y la garantía es nuestra. El banco no se puede negar, sino que lo único que puede pedir es una contragarantía, que tiene que ser un aval personal, pero no puede pedirle hipotecas, eso está claro. Esto ya está instrumentado y los bancos lo han aceptado", enfatizó.

Sostuvo que la línea de créditos es una "decisión política del presidente Alberto Fernández", para que "se haga todo lo que haga falta para que primero se paguen los sueldos".

"El Presidente a nosotros nos bajó la instrucción de que es clave que la gente cobre los sueldos", indicó el también integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según evaluó, "lo que tiene que haber en una crisis es una decisión política".

"Este Gobierno va a salir a través de la producción y el trabajo, no de la especulación financiera", destacó el funcionario. Resaltó que el Gobierno "comprende" que hubo comercios cuya facturación bajó "de cien a cero", y consideró que ante la crisis, "siempre parece poco" lo que decida el Estado.