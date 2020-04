El Gobierno extendió la cuarentena hasta el 26 de abril, pero podrá flexibilizarse

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que la cuarentena obligatoria se extenderá hasta el 26 de abril en todo el país, aunque afirmó que podrá ser más flexible en algunas provincias, donde no existan casos de coronavirus.

En conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, el jefe de Estado habló de una "cuarentena administrada" para las zonas de bajo riesgo, que permitirá a los gobernadores liberar el aislamiento, aunque para ello deberá contar con la autorización del gobierno nacional.

Vamos a focalizar lugares y actividades donde la cuarentena pueda ser, de algún modo, liberada.

Desde el primer caso el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos.

El Presidente anunció la nueva fecha de cuarentena luego de una semana de profundo análisis con expertos y diálogo con los mandatarios provinciales y sus ministros.

En ese marco, no descartó que luego del 26 de abril el aislamiento continúe, ya que expresó que el 27 se volverá a estudiar la medida.

"Tenemos que empezar esta etapa con alegría, porque el esfuerzo valió la pena", señaló el jefe de Estado, y destacó "el alto nivel de adhesión social que tiene la extensión de la cuarentena".

Y enfatizó: "Les pido que no nos relajemos creyendo que las cosas ya están".

"(La cuarentena) existe tal como está hoy, pero vamos a focalizar lugares y actividades donde la cuarentena pueda ser, de algún modo, liberada", expresó Fernández, aunque aclaró que la apertura será "la decisión del Gobierno nacional, no de las provincias".

El jefe de Estado detalló, en tanto, que la cuarentena "seguirá exactamente igual en las grandes ciudades y los grandes centros urbanos".

Acompañado por Santiago Cafiero, Ginés González García y Eduardo De Pedro, el mandatario nacional subrayó que "nadie sabe cuándo va a terminar este martirio" del coronavirus, e insistió en que "la cuarentena tiene sentido".

"La cuarentena tiene sentido, hemos acotado mucho el contagio, pero estamos muy lejos de enfrentar a la enfermedad", señaló el Presidente, que comparó la situación local con la de Chile y la de Brasil con una serie de cuadros.

A la vez, aseguró que si en el país no se hubiera implementado la cuarentena obligatoria hoy habría "45.000 casos" de coronavirus, contra los 1.975 que se confirmaron este domingo.

"Desde el primer caso el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos (sin cuarentena), y tenemos 1.975", remarcó, al defender las medidas oficiales. "Si hubieran sido 45.000 los casos, no quiero pensar cuántos hubieran sido los muertos", agregó.





Cuarentena administrada

A través de un decreto que se firmará hoy, el Poder Ejecutivo habilitará a que los gobernadores flexibilicen la cuarentena obligatoria en ciudades que no tengan contagiados de coronavirus, aunque primero deberán contar con una aprobación.

Según explicó el presidente Alberto Fernández, no se trata de una potestad que tendrán las provincias, sino que será una decisión del Gobierno nacional.

Para acceder a la posibilidad de una "cuarentena administrada", tal cual la definió el jefe de Estado, los mandatarios provinciales deberán presentar un protocolo ante la Nación, con un detalle de la zona, las actividades que piensan reactivar y la forma en que será implementado el aislamiento flexible.

Luego de ello, el Ejecutivo estudiará las propuestas junto al Gabinete y a expertos, antes de dar el consentimiento.

"Cada gobernador dirá cuál es el pueblo que hay que declarar cuarentena comunitaria, qué tipo de actividades cree que pueden llevarse a cabo y nosotros analizaremos con el ministro de Salud la viabilidad, y también se consultará a los epidemiólogos", explicó el mandatario en conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.

En este sentido, precisó: "Iremos viendo poco a poco dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena. Esto va a ocurrir a partir del decreto que firmaremos mañana (por hoy)".

La idea surgió en las charlas que mantuvo esta semana Fernández con los gobernadores, ya que existen zonas del país que no se vieron afectadas hasta el momento por la pandemia de COVID-19.

Actividad física

El presidente Alberto Fernández dejó abierta la puerta a que se permita la actividad física al aire libre durante la cuarentena obligatoria. "Los datos e infectados y muertes de ahora pueden cambiar en cualquier momento. Hay que hacer un pacto, muchos pidieron la actividad física fuera de sus casas. Yo lo consulté, Lo podemos hacer si es que administramos las salidas, nos damos un tiempo y correr cinco cuadras a la redonda de las casas", señaló Fernández.

"Hay que tomar un compromiso y cumplir, en cuanto veamos que no se cumple, vamos a estar obligados a volver para atrás. Quiero que cada caso sea un acuerdo social", expresó el Presidente, al hablar de las personas que reclaman la posibilidad de salir a correr.