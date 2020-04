Católicos y judíos celebran la Pascua en familia con ayuda de apps

Las familias se preparan para celebrar la Pascua y el Pésaj, que este año coinciden en las mismas fechas, en la intimidad de sus hogares y con la ayuda de aplicaciones que facilitan las reuniones virtuales, ya que los fieles no pueden acudir a sus templos por la cuarentena dispuesta por el coronavirus.



Desde la caída del sol del miércoles 8 de abril hasta el jueves 16 la comunidad judía celebra el Pésaj, una de las festividades más importantes del pueblo hebreo, cargada de simbolismos y rituales familiares.



La protagonista central de estos ocho días es el Séder, una cena especial, durante la que se lee la "Hagadá", el relato de la liberación de Egipto.



"Si bien la tradición judía es una tradición presencial y esencialmente el Pésaj es una celebración familiar, lo que vamos a hacer este año con la otra parte de mi familia, especialmente con mi hija que vive en otro lugar, es conectarnos por (la aplicación) Zoom para poder reunirnos en familia y compartir juntos la celebración de la cena", contó hoy a Télam el rabino Daniel Goldman.



Roxana Chirom, que también apelará a la tecnología para "reunirse" con el resto de su familia en esta celebración, señaló que "este año vamos a ser más que nunca ya que podremos reunirnos aún con aquellos familiares que están lejos".



Para estas fiestas, la que preparaba la cena del Séder era la madre de Roxana, que con sus 82 años no podrá ir a su casa aunque sí tendrá presencia virtualmente, dijo la mujer, que detalló la organización para que cada uno de los que participen lean alternadamente una parte del Hagadá.



"En esta ocasión preparé yo la cena, con la ayuda de mis hijos, Carol de 28 años y Guido de 22; nos entregaron a domicilio el pescado y los alimentos especiales que necesitábamos. Compartimos una linda experiencia", dijo Roxana, que valoró "poder estar en familia pensando en el otro fundamentalmente".



La cuarentena tampoco fue un obstáculo para que familias católicas se prepararan a celebrar una Pascua diferente.



Inés y Rubén Vago, que acostumbran a compartir cada año la Pascua rodeados de sus 7 hijos y 17 nietos, se acomodarán en la mesa solo junto a su hija Luján, aunque el resto de la familia, repartida en varias provincias, estará presente de manera virtual.



"La Pascua es la celebración más importante de nuestra fe. Habitualmente lo celebramos en familia, participando de las ceremonias litúrgicas, para rememorar juntos, como comunidad, los misterios más importantes de nuestra fe y la alegría de la resurrección de Jesucristo", contó Inés.



"Pero la cuarentena nos privó de participar juntos de las ceremonias, de los abrazos con los que queremos, de la alegría y bullicio de nuestros nietos comiendo los huevitos de Pascua que le regala la abuela. Pero por otra parte nos llevó a vivir la Pascua de una manera muy especial: más para adentro, más profunda", agregó.



La mujer señaló que con las opciones online tratan "de estar conectados en la misma frecuencia" y aunque cada uno de sus hijos esté en su casa, se unirán "virtualmente en la misma misa, dándole la relevancia que tiene".



"No es mirar una película en la tele, sino que prendemos una vela, adornamos un símil altar, los chicos también participan poniendo flores, un crucifijo y sabemos que estamos juntos compartiendo la misma fe, ya que lo importante no es tanto el contacto físico como el espiritual, el contacto de los afectos que superan todas las barreras, volvemos al interior de las familias que es la base de todo", evaluó.



La familia de Daniel y Graciela Ortigueira va a extrañar este año el "encuentro familiar de Pascua", ya que -según contaron- las celebraciones de la Semana Santa son para ellos "un momento muy especial de oración y reflexión personal y familiar".



Mamá de 6 hijos y abuela de 2 nietos, Graciela señaló que "los chicos que a veces son esquivos para ir a misa suelen acompañarnos en las celebraciones de la Semana Santa, en especial el viacrucis y la misa del sábado de Gloria, y es una tradición que después nos juntemos todos a cenar".



"Aunque nunca falta algún huevo de Pascua, especialmente para los niños y porque nos gusta comer chocolate, no somos de darle tanta centralidad a la comida, sino que le damos más valor al estar juntos", contó y destacó que "esta Pascua la vamos a vivir intensamente siguiendo las celebraciones a través del Facebook de nuestra parroquia como lo venimos haciendo cada domingo desde que comenzó la cuarentena".