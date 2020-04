Impulsan un fondo solidario para pagar sueldos a empleados de pymes

Desde el bloque de senadores de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto por el que se crea un Fondo Solidario Provincial para el pago de una asignación compensatoria de salarios de empleados de pymes y pequeños empleadores e ingresos de monotributistas.

La iniciativa que fue impulsada por Roberto Costa, titular de la bancada, y acompañada por senadores del espacio, establece que el mencionado Fondo tendrá carácter extraordinario, su objetivo es garantizar una Asignación Compensatoria de Salarios correspondientes a los meses de abril y mayo del año 2020 y solo podrá extenderse por única vez e igual plazo, de persistir las consecuencias sanitarias y económicas derivadas de la pandemia Covid-19.

El Fondo se conforma con el aporte de los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Organismos de la Constitución y Descentralizados utilizando la siguiente escala: 10% de quienes perciban un salario neto entre $ 60.000 y $90.000; 20% de cuyo salario neto sea entre $90.000 y $120.000 y del 30% de aquellos cuyo salario neto sea mayor a $ 120.000.

En ese sentido la normativa establece que serán sujetos de la retención de haberes los empleados de los poderes y organismos mencionados siempre y cuando no hayan prestado tareas efectivas en sus lugares de trabajo habituales. Las sumas retenidas se consideran como pago diferido de haberes y serán devueltas sin generar intereses o actualizaciones de acuerdo se determine al momento de la reglamentación de ley.

Los recursos del Fondo Provincial de Emergencia serán consignados con exclusividad al otorgamiento de créditos de tasa cero mediante la intervención del Banco de la provincia de Buenos Aires, para el pago de sueldos de abril y mayo del corriente año y podrán recibirlo los beneficiarios ya mencionados y aquellos empleadores que no tengan a su cargo más de 20 trabajadores.

“Estamos impulsando una propuesta que está centrada en el aporte solidario de trabajadores y funcionarios del sector público en auxilio de la parte más golpeada del sector privado, en particular los trabajadores”, sostuvo Costa y concluyó: “esperamos en los próximos días encontrar los consensos necesarios para dar la celeridad necesaria para que la asistencia llegue a tiempo”.