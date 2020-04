Alberto agradeció a gobernadores y ratificó que la cuarentena sigue

El presidente Alberto Fernández ratificó ayer que los intendentes aplicarán la ley de defensa de la competencia, aseguró que después del lunes continuará la cuarentena y que eventuales modificaciones a esa restricción estarán atadas a la opinión de los científicos. Se prevé que continúe hasta fines de abril.

Además, agradeció a los que “ponen el pecho” durante la pandemia y a los gobernadores y jefes comunales por trabajar “codo a codo” con el Gobierno nacional.

En una entrevista con el canal C5N, el jefe de Estado aseguró que los jefes comunales van a aplicar la ley de defensa de la competencia, pero el Estado nacional va a “concentrarse en distribuidores y grandes empresas”, para que “nadie saque ventaja” en este momento de pandemia por el coronavirus.

“No es momento de sacar ventaja, no voy a dejar que nadie saque ventaja sobre otro en un momento donde estamos en esta cuarentena, con muchos menos recursos”, declaró Fernández, quien volvió a advertir que “no hay lugar para los corruptos” en su gobierno y tomó palabras del expresidente uruguayo José Mujica.

“Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos; si uno se infiltra entre nosotros lo sacaremos del Gobierno; sé de la honestidad de (el ministro Daniel) Arroyo; eso que pasó no puede volver a pasar nunca más”, afirmó y recordó una frase de Mujica: “El que quiera hacer plata que no se meta en la política, todos tienen derecho a hacer plata, pero no en la política”.

Fernández agradeció también a todos los que trabajan durante la pandemia de coronavirus y lo hizo especialmente con uno de los científicos del Instituto Malbrán, Flavio Vergara, técnico en virología, quien compartió parte de la conversación con C5N.

“Son infinitas las gracias que tengo que dar; esta también es la Argentina, es la mejor Argentina, la que tiene mucha más gente valiosa, que la que no es; gente desinteresada que pone el pecho a las balas. Tenemos una gran sociedad, como escribió alguna vez María Elena Walsh”, reflexionó emocionado el Presidente.