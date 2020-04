“Cristina es una mujer de gran experiencia y una amiga”

El presidente Alberto Fernández destacó su encuentro de ayer con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “una mujer de una gran experiencia, gran inteligencia y, además, una amiga”.

“Ayer estuve con Cristina por primera vez porque terminó su cuarentena. Nos saludamos a la distancia porque no podemos tener contacto. Hacía como un mes que no la veía. Hablamos de todo. De cómo estaban las cosas y su mirada de las cosas por su gran experiencia”, relató Fernández en una entrevista con C5N.

Dijo que ambos comparten la “preocupación por los precios” y los aumentos de las últimas semanas, en el marco de la pandemia, y contó que parte del diálogo con Cristina giró en torno a cómo hacer “para que los vivos no se abusen del pueblo”.

“Estuvimos como dos horas”, apuntó el jefe de Estado, quien expresó que “fue grato” el encuentro porque “hacía mucho que no la veía” y completó: “La mirada de ella siempre me interesa”. “Vino a Olivos a verme porque teníamos cosas que ver juntos. Hablamos de economía, de la deuda, de lo que pasa. Fue una charla de amigos que tienen funciones importantes en un momento como este”, contó esta mañana el presidente en declaraciones radiales.

Insistió con que si bien “a veces” están “de acuerdo y otras no”, siempre la escucha “por su gran capacidad e inteligencia”.