Bono de Anses: qué pasos deberán seguir quienes queden seleccionados para recibir los $10.000

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informará el sábado 11 de abril en su página web quiénes son las personas que han logrado reunir la totalidad de requisitos y que, por ende, cobrarán los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Así lo anunció el director de la ANSES, Alejandro Vanoli, en una conferencia de prensa en la que detalló que "el sábado vamos a tener disponible quiénes son los beneficiarios" del Ingreso Familiar de Emergencia.

De este modo, cargando el número de DNI en la web de ANSES, desde el sábado 11 de abril, se podrá chequear quiénes fueron admitidos de forma definitiva para recibir este beneficio que comenzará a pagarse desde el miércoles 15 de abril.

Si bien hasta el momento se han conocido resultados preliminares con respecto a quienes se han quedado afuera de este beneficio por no cumplir con los requisitos de ANSES, aún resta saber los resultados de los entrecruzamientos de datos con AFIP y Migraciones que se conocerán el 11 de abril.

Cómo saber si estoy preseleccionado

Mientras tanto, para confirmar si ya fue preseleccionado por ANSES (es decir, que ya se comprobó que no recibe otro tipo de ayuda social), quien realizó la preinscripción deberá consultar cómo continúa el trámite según la terminación de su DNI.

Para no congestionar la página, ANSES estableció un cronograma para hacer la consulta. De este modo, los DNI terminados en 0 y 1 debían hacer el chequeo el pasado lunes 6 de abril; los terminados en 2 y 3, ayer; los finalizados en 4 y 5 podrán hacerlo hoy; 6 y 7, mañana; y 8 y 9, el viernes 10 de abril.

Desde la ANSES informaron que, si la respuesta del sistema fue que “su solicitud está siendo analizada” significa que el trámite aún está en proceso y que aún no concluyeron los cruces con AFIP, Migraciones, registros de propiedad y autos u otras bases de datos.

Si la solicitud fue “rechazada” significa que, de los cruces con otros organismos, surgió que el preinscripto no cumplía con algún requisito, o es Monotributista C en adelante, o se inscribió más de un integrante de la familia (solo lo percibe uno), o que algún miembro de la familia es trabajador registrado, o cobra haberes por jubilación, pensión o alguna otra incompatibilidad.

El motivo del rechazo se puede conocer en la página de la ANSES con la Clave personal de Seguridad Social.

Cómo y cuándo confirmar si estoy en la lista definitiva

Las últimas evaluaciones, las que llevan a cabo AFIP y Migraciones y que se encuentran en curso, permitirán saber si las personas cumplen con los requisitos de residencia y de ingresos que se exigen para percibir el beneficio y, por ende, si están calificados para recibir el beneficio. Para ello se deberá ingresar el DNI en www.anses.gob.ar el sábado 11 de abril.

Cómo sigue el trámite para cobrar el bono si la respuesta fue “aceptada”

Una vez que se confirme que la persona resultó admitida, el mismo día sábado 11 de abril los beneficiarios deberán informar en la página web de la ANSES una serie de datos adicionales, incluida la CBU del banco donde tienen abierta la cuenta y donde serán depositados los 10 mil pesos.

Para hacer este trámite los beneficiarios deberán contar con la Clave de Seguridad Social. Los que carezcan de la Clave, podrán crearla en el momento.

Qué pasa si no tengo tarjeta de débito o CBU

En tanto, quienes no posean una cuenta bancaria podrán abrir una de manera fácil o usar métodos alternativos, como indicar la CBU de una billetera electrónica, cobrar a través de Punto Efectivo en cajeros Link (con un código y sin tarjeta) o recibir el dinero en una sucursal de Correo Argentino.

En cuanto a las fechas de cobro, desde la Administración Nacional de Seguridad Social indicaron que el cronograma será dado a conocer la próxima semana aunque confirmaron que los pagos se realizarán a partir del 15 de abril.

Quiénes ya cobraron y quiénes podrían recibir el bono (requisitos)

Más de 11,5 millones de personas se preinscribieron en el registro para cobrar los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia, dispuesto por el Gobierno para paliar el impacto económico derivado de la pandemia de coronavirus, en base a los últimos datos informados esta tarde por la ANSES.

Hasta el momento sólo lo han cobrado los beneficiarios de los programas Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el Progresar. A los primeros dos el dinero fue acreditado de forma automática mientras que en el caso del Plan de inclusión social y laboral sólo recibieron el dinero quienes realizaron el trámite.

Podrán percibir el Ingreso Familiar de Emergencia los trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B.

Los requisitos que se exigen son ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, tener entre 18 y 65 años de edad, que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planes sociales o salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar. El monto a depositar será de $10.000 por única vez en el mes de abril y lo cobrará solo un integrante del grupo familiar.