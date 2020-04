Más provincias obligan a la población a usar barbijos

Las autoridades de Santiago del Estero, Misiones y Salta anunciaron que impondrán el uso de barbijos como estrategia para afrontar la pandemia del coronavirus por lo que ya son seis las provincias que suscriben a esa medida, mientras que hoy la Casa Rosada recomendó usar barbijos caseros. Además de las provincias mencionadas, ya habían hecho lo mismo los gobiernos de Catamarca, La Rioja y Jujuy, mientras que los gobiernos porteño y de Santa Fe, recomendaron también el uso de "barbijos caseros" o "tapabocas" a su población.

"Si tenés que salir de tu casa te recomendamos usar barbijos caseros así priorizamos los reglamentarios para el personal de salud", pidió el Gobierno Nacional, a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada en las redes sociales. También se publicó un video en el que se dan recomendaciones para armar un barbijo casero y también se explica cómo usarlo.

En tanto, en Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció que a partir de este lunes se requeriría el uso de barbijos a "quienes transitan las instituciones públicas, a los que van a los supermercados, a los que expenden combustibles, a los que están en la vía pública".

"Esta protección nos ayudará y nos preparará para el tiempo de la salida del aislamiento obligatorio, que sin duda se dará en forma escalonada", expresó.

En Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora dictó un decreto en el que a partir del lunes próximo será obligatorio el uso de barbijo "con las consecuentes multas y sanciones legales, para quienes incumplan la norma". De todos modos, el gobernador pidió que la población confeccione barbijos caseros y se abstenga a comprarlos, ya que "se necesitan en el sistema de salud", mientras difundió videos instructivos.

En Junín

En comunicado emitido hoy, los Concejales del Frente de Todos proponen que se decrete en Junín el uso obligatorio de barbijo para circular por la ciudad de Junín. Al respecto la Concejal Natalia Donati, presidenta de la comisión de salud del HCD manifestó que "hay que comenzar aumentar las medidas de prevención y para eso el municipio debería decretar el uso obligatorio de barbijo para circular por la ciudad"

"Si bien consideramos que las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que ha decretado el presidente de la Nación para cuidar la salud de los vecinos, ha tenido una recepción muy positiva por parte de la sociedad, y el acatamiento es importante, podemos ver que en Junín hay muchos horarios que los controles no alcanzan y el nivel de circulación parece excesivo", aseguró.

Por lo tanto, Donati indicó que "de esta manera, si los controles no puede garantizar la mínima circulación, hay que avanzar en medidas que cuiden a las personas que por su tarea esencial si tiene que circular. Hay métodos efectivos de fabricación casera de tapaboca, que se pueden promover para no afectar el abastecimiento de ese recurso entre el personal de salud".

Por último, la concejal del Frente de Todos dijo que "por eso, le pedimos al municipio que decrete el uso obligatorio y que promueva la confección casera de barbijos. Asimismo, le solicitamos que haga una compra de insumos para su fabricación y lo destine a las familias más vulnerables".