Alberto analizará con gobernadores la flexibilización de la cuarentena

A seis días de terminar la primera etapa de la cuarentena, Alberto Fernández anunció ayer que no se terminará el próximo 13 de abril pero que se permitirá la vuelta al funcionamiento de determinadas actividades.

“No vamos a terminar la cuarentena, lo que tenemos que ver es qué tipo de actividades vamos a flexibilizar”, expresó el Presidente en declaraciones a TN.

“Hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perderlo, estamos sintiendo que estamos un poco mejor, pero tenemos que ir con cuidado”, agregó.

Fernández comentó que este martes por la tarde mantendrá una teleconferencia con todos los gobernadores “para ver en qué lugar estamos y cómo podemos avanzar”.

Por otra parte, propuso a la Unión Industrial Argentina, a la CGT y la Cámara Argentina de Comercio “hacer entre las tres instituciones más el grupo de expertos que nos asesoran en materia de infectología, para ir tomando decisiones en conjunto porque lo peor que podría pasar es que con esta idea de algunos de que hay que alimentar a la economía, terminemos enfermando a los argentinos”.

Sobre la vuelta a clases, el mandatario declaró que “seguro no van a volver”. En ese sentido explicó que “hay que cuidar que el transporte público no se llene de gente porque es el canal ideal de contagio. Hay que hacer que el tránsito de personas en la calle y en transportes sea mínimo, si no el riesgo es muy grande”, justificó. “Tenemos que tratar de recuperar nuestras vidas poco a poco, la actividad económica tuvo un enorme costo por todo esto, eso es cierto, pero lo que hay que ver es qué queremos privilegiar, si que la economía empiece a moverse o que la gente no se infecte. Yo elijo cuidar a los argentinos y que no se enfermen”, insistió Alberto Fernández, quien destacó que “el mundo mira con atención lo que la Argentina ha hecho y algunos nos ponen como modelo de lo que debió haberse hecho en el resto del mundo”.

Además, Fernández admitió que el gobierno cometió un “error” el viernes pasado, pero también advirtió que “se mezclaron muchas cosas” en el pago de pensiones no contributivas de la semana pasada en los bancos, que aglutinó a gran cantidad de jubilados.

“Evidentemente hubo un error nuestro, sin ninguna duda”, declaró, pero advirtió no obstante que “también hubo mucha gente que vio los bancos abiertos y se volcó” a las entidades.

Respaldo a Arroyo

Alberto Fernández respaldó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y dijo que no tiene dudas de su honestidad.

Fernández hizo esta declaración al ser consultado acerca de algunos cuestionamientos derivados de los precios de alimentos pagados por esa cartera en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.