Meoni analiza cambiar horarios laborales para evitar aglomeraciones en el transporte

El ministro de Transporte de la Nación, el juninense Mario Meoni, anticipó ayer que se buscará modificar los horarios de ingreso y egreso laboral de quienes estén habilitados a trabajar, en caso de que el lunes próximo el gobierno decida flexibilizar el aislamiento preventivo obligatorio, para "evitar las aglomeraciones de los horarios pico" durante la pandemia de coronavirus.

En una videoconferencia con los diputados de la comisión de Transporte, Meoni adelantó, además, que se estudia la posibilidad de "decretar la emergencia" en su área para, entre otras cuestiones, avanzar en mejoras en el sistema ferroviario.

“Esperamos y creemos que la salida se empezará a dar a partir de la semana que viene, empezando a volver a poner en el Área Metropolitana la cantidad de transporte habitual”, expresó Meoni, en lo que constituyó la cuarta exposición de un ministro ante comisiones de la Cámara de Diputados bajo esta modalidad.

Tras la presentación habitual del titular de la Cámara, Sergio Masa, el presidente de la comisión, José Cano (UCR-Juntos por el Cambio) y el vicepresidente, Facundo Moyano (Frente de Todos), agradecieron al ministro y dieron paso a las preguntas de sus pares.

Una salida

“responsable”

Meoni aclaró que “la salida” de la cuarentena “debe ser absolutamente responsable”, y remarcó que “la inmensa mayoría de las decisiones se basan en las necesidades y lo que dispone el ministerio de Salud”.

“Desde el lunes –si se levanta parcialmente el aislamiento- se empezará a poner la cantidad de transporte de días habituales”, indicó el ministro y detalló que "hoy en el AMBA funcionan unas 6.000 unidades y pasarían a ser 15.000”.

Desde el lunes –si se levanta parcialmente el aislamiento- se empezará a poner la cantidad de transporte de días habituales, afirmó Meoni.

Agregó que la idea es poner en funcionamiento “la cantidad de transporte de días habituales”, pero aclaró que “en el caso de los trenes tiene que ver con la cantidad de personal con que se pueda contar en horas pico”.

“Se buscará evitar que se generen aglomeraciones en horario pico, sobre todo en algunos lugares del Gran Buenos Aires, para lo que se estudia modificar las horas de ingreso y salida de la gente que pueda hacerlo, con el objetivo de aplanar el horario de los traslados”, detalló.

Emergencia

Por otra parte, y como una respuesta a las inquietudes de los diputados sobre la problemática del sector transporte, aún antes de los efectos de la pandemia, el ministro dijo que “se está trabajando en un decreto para declarar la emergencia” en la materia.

Dicha herramienta permitiría, entre otras cosas, “culminar con la implementación del sistema de frenado ATS en los trenes del área metropolitana a partir de una contratación rápida, con las debidas auditorías nacionales e internacionales”.

También les adelantó a los diputados que buscará trabajar en la creación de una “ley nacional de transporte” y les pidió que se aboquen “a estudiar y dar una opinión sobre el tema de los micros de doble piso”, luego de los accidentes fatales registrados en los últimos meses con este tipo de unidades.

Argentinos varados

Consultado por los argentinos varados en el exterior y por aquellos que, dentro del territorio, pretenden volver a sus lugares de residencia, aclaró que son temas de los ministerios de Interior, de Relaciones Exteriores y de Salud, aunque realizó algunas apreciaciones.

“Desde el 17 de marzo hasta hoy se repatriaron a 65.000 argentinos y vamos adaptándonos a lo que nos dicen del ministerio de Salud y de Cancillería para no propagar una situación crítica”, informó.

“Cada vez que traemos a alguien del exterior, traemos a alguien con la posibilidad de extender la pandemia. Tenemos que ser muy responsables en la frecuencia con que vamos a traer a gente del exterior”, añadió.

Meoni dijo también que “la mayoría de los rescates –de argentinos en el exterior- son de otras empresas y no de Aerolíneas Argentinas, porque son vuelos que vienen a rescatar a sus compatriotas y de paso traen a algunos argentinos”.

“Aerolíneas Argentinas ha hecho más de 100 vuelos, trayendo a más de 18.000 pasajeros de distintos lugares del mundo, si bien la enorme mayoría de los vuelos receptivos han sido de compañías que no son Aerolíneas”, insistió.

En ese sentido, anunció que este lunes (ayer) llega un vuelo desde Cancún; el martes vendrá uno desde Punta Cana; el miércoles desde Bogotá; y los días siguientes desde Cuba, Ecuador y Costa Rica.

Con respecto al tráfico interno explicó que hay provincias o ciudades pequeñas o medianas "sin contagios y sin infectados" y que el gobierno debe "seguir protegiéndolas".

Seguridad

En cuanto a la seguridad sanitaria de los trabajadores del transporte y la posibilidad de declarar al Covid-19 como enfermedad profesional cubierta por las ART, afirmó que “los protocolos aplicados en cada sector dieron muy buenos resultados” y aseguró que “no hubo reportes de casos críticos, con la excepción del personal de aviones, que se encuentra más expuesto al virus”.