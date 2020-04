"La salida de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada”, alertó Alberto F.

El presidente Alberto Fernández afirmó que la salida del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto hasta el domingo 12 de abril para mitigar el avance del coronavirus en el país "será en forma paulatina y muy cuidadosa", y adelantó que algunos sectores y actividades -como las clases en las escuelas, los adultos mayores y la administración pública- continuarán con la cuarentena más allá de esa fecha.

"Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona. Salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada", afirmó esta mañana el mandatario en una entrevista de 40 minutos que ofreció a radio Mitre desde la residencia de Olivos, desde donde monitorea el cumplimiento del aislamiento en todo el país.

Apertura paulatina

En ese marco, el Presidente explicó que la cuarentena "se va a abrir paulatinamente y habrá casos que deberán seguir en cuarentena" y puso como ejemplo que "seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia y concurrirá la gente elemental para poder movernos, y seguirá la cuarentena en adultos mayores".

Para analizar esa flexibilización de la cuarentena, Fernández estuvo reunido en Olivos con sindicalistas, empresarios e industriales, con quienes volverá a reunirse el próximo martes a fin de analizar la apertura del aislamiento masivo en algunos sectores de la producción y el comercio.

"Me reuní con la CAC, la CGT y la UIA. Les planteé que hagamos un comité con los epidemiólogos para ir viendo cómo flexibilizar la cuarentena, no levantarla, pero eso dependerá de cómo evolucionen las cosas y de las recomendaciones de los expertos", sostuvo Fernández.

En ese sentido explicó: "Lo que no quiero es que nadie sienta que este es un espacio oscuro donde el Presidente dice vos trabajas o vos no. Les pedí a los tres sectores, junto a los infectólogos, que participen del comité para ir analizando cómo paulatinamente levantar la cuarentena".

“Poco a poco”

"Tendremos que ver cómo volver al trabajo poco a poco porque el mayor canal de transmisión es el servicio de transporte público", dijo Fernández hoy. Sostuvo que el comercio es uno de los sectores "más lastimados" y dijo que se analiza "de qué manera resolver el tema del comercio, tal vez con delivery para todos los comercios, momentáneamente".

Según reconoció, "el momento más duro que tendremos que afrontar será la primera quincena de mayo", donde los contagios llegarían a su pico, y ratificó la importancia del cierre de fronteras: "Si liberamos eso, el riesgo es muy grande; por eso hay que ser cuidadosos con aviones, micros y todo eso".

Por otro lado, expresó que está "preocupado, enojado y molesto" ante las largas filas que se registraron el viernes en los bancos de todo el país por parte de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales, y reconoció que "alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda", pero aclaró que el Gobierno no está "pensando en renuncias".