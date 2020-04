El Gobierno destinó $ 655.700 millones para mitigar los efectos del coronavirus

El Gobierno nacional resolvió hasta el momento destinar $ 655.700 millones a contener los efectos del coronavirus en la salud de la población y en la actividad económica, a través de distintas medidas, como financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, subsidios para los sectores más vulnerables y de menores ingresos, y mayor presupuesto para las provincias y los hospitales.

Apenas iniciada la emergencia sanitaria y dictado el aislamiento preventivo, el Gobierno anunció el otorgamiento de créditos por $350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura, a través de líneas de crédito con tasas preferenciales del Banco Nación.

A esto se suman otros $8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de teletrabajo, y $ 2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en parques industriales.

Sectores vulnerables y obras

Al mismo tiempo se definió un refuerzo en el seguro de desempleo, además de un pago extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) por $ 3.100; y de un bono de $ 3.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, y para aquellos que estén por debajo de $ 18.892, la diferencia entre su haber y este monto. Estas medidas alcanzaron a 9.006.044 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH y AUE, y significaron un desembolso de $ 27.918.736.400.

En la misma sintonía, el Gobierno decidió aumentar en $ 100.000 millones el presupuesto para la inversión en obra pública, destinado a obras viales, de infraestructura económica, de construcción y refacción de viviendas y de escuelas, y de turismo. Además, anunció el relanzamiento del programa, con 100.000 créditos, todavía sin monto definido, y una nueva línea rápida para pequeñas refacciones y mantenimiento de hogares, con 200.000 préstamos de hasta $30.000 cada uno, es decir, una inversión de $ 6.000 millones.

El área de Salud

Asimismo, el Poder Ejecutivo modificó en dos oportunidades en los últimos 15 días el presupuesto nacional y destinó en la primera de ellas $1.706.192.952 al ministerio de Salud, que incluyó una partida por $ 541.590.681 para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán.

En la segunda, incrementó en $ 38.688 millones el presupuesto del ministerio de Desarrollo Social con el propósito de atender acciones destinadas a las tarjetas alimentarias, módulos alimentarios y comedores escolares, como también la asistencia alimentaria en situaciones críticas o de emergencia.

También se aumentaron las partidas con el objeto de atender la adquisición de vacunas correspondientes al calendario nacional de vacunación por $ 2.654.437.821, más de 7.000 millones a distintos hospitales y centros de salud del país.

Más apoyo a afectados

Además, se incrementó en $3.896.687.037 la partida para pensiones no contributivas por invalidez laborativa de la Agencia Nacional de Discapacidad, con el fin de dar cobertura al subsidio extraordinario para pensionados no contributivos por $3.200 millones, y para atención médica a los beneficiarios por $696.687.037.

En otro orden, el Gobierno estableció el Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10.000 para beneficiarios de AUH y AUE, contribuyentes al monotributo social y de las categorías A y B, y personal de trabajo doméstico.

En el caso de los beneficiarios de las asignaciones, con un universo de cuatro millones de registrados, el desembolso alcanzó a $ 40.000; y en el del resto, estimado por el ministerio de Trabajo en 3,6 millones de hogares, rondará los $ 36.000 millones.

Por su parte, el Fonplata autorizó un crédito de US$ 15 millones, unos $ 1.200 millones, para la Argentina, para la construcción de 11 hospitales modulares de emergencia que contarán con un total de 760 camas para atender la situación de emergencia.