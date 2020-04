Escuelas privadas deberán bajar el costo de las cuotas

El ministerio de Educación y las entidades que agrupan a las escuelas privadas presentarán hoy un documento con los acuerdos alcanzados en torno a los costos que tienen para las familias enviar a sus hijos a esas instituciones, en el marco de la merma de los ingresos debido al aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Fuentes de la cartera educativa y de las entidades aseguraron que en ese documento las instituciones se comprometieron a atender las situaciones especiales de cada familia en cuanto a los aranceles, mientras que se reducirán en forma sustancial los llamados servicios complementarios que cobran por afuera de la cuota. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, mantuvo ayer una teleconferencia con las cuatro cámaras que agrupan a las entidades, en la que se formularon una serie de propuestas en las que primó una mirada común y colectiva de la solidaridad que nos compromete como sociedad a garantizar el derecho a la educación".

Esta premisa se tomó en cuenta "entendiendo la difícil situación que atraviesan las economías familiares en momentos de aislamiento obligatorio, pero también es importante comprender la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y el pago de los salarios del personal docente y no docente". "Debemos garantizar el derecho a la educación entendiendo la realidad de cada una de las 24 jurisdicciones y para ello contamos con la sensibilidad y responsabilidad de las instituciones educativas de gestión privada",

dijo Trotta.

Las entidades le plantearon al ministro que en marzo "se elevaron al 50% la mora en los costos y que en abril se prevé que esa mora se incremente", destacaron fuentes

de Educación y de las entidades privadas.

"Lo primero que les propuse a las entidades es que no suban la cuota y luego reducir el costo de algunos servicios extraprogramáticos que cobran, mañana (por hoy) firmaremos un documento único siempre con la premisa de ser solidarios. No es un costo sustantivo poder tener una política individual para cada familia", dijo el ministro en declaraciones televisivas.