Coronavirus: ascienden a 36 los muertos y 1.265 los infectados en el país

Cuatro personas murieron y 132 fueron diagnosticadas hoy con coronavirus en la Argentina, con lo que suman 36 los fallecidos y 1.265 los infectados desde el inicio de la pandemia, que a nivel mundial superó el millón de casos de contagio.



De los nuevos fallecimientos reportados, tres son varones: uno de 73 años, residente en la Provincia de Mendoza; otro de 61, de la provincia de Chaco; otro de 41, residente en la provincia de Buenos Aires y el cuarto corresponde a una mujer de 46 años, residente en la provincia de Buenos Aires.



En tanto, de los casos confirmados hoy en el país 36 corresponden a la provincia de Buenos Aires; 24 a la Ciudad de Buenos Aires; 3 a Chaco; 16 a Córdoba; 1 a Corrientes; 2 a Entre Ríos; 2 a Jujuy; 3 a La Rioja; 4 a Neuquén; 2 a San Luis; 2 Santa Cruz; 8 a Santa Fe; 1 a Santiago del Estero; 24 a Tierra del Fuego y 4 a Tucumán.



Por su parte, de los casos acumulados, 316 incumben al territorio bonaerense; 345 a la Ciudad de Buenos Aires; 99 a Chaco; 117 a Córdoba; 22 a Corrientes; 16 a Entre Ríos; 5 a Jujuy; 3 a La Pampa; 4 a La Rioja; 25 a Mendoza; 3 a Misiones; 28 a Neuquén; 9 a Río Negro; 3 a Salta; 1 a San Juan; 9 a San Luis; 21 a Santa Cruz; 152 a Santa Fe; 3 a Santiago del Estero; 63 a Tierra del Fuego y 21 a Tucumán.



Las provincias de Catamarca, Chubut y Formosa no registran casos.



Hoy, en el marco del aislamiento dispuesto por la pandemia, los actos presenciales y desfiles por el 38vo. aniversario del Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas fueron reemplazados por teleconferencias y difusiones en las redes sociales, en las que el presidente Alberto Fernández, gobernadores, intendentes y ex combatientes destacaron el reclamo de soberanía sobre las islas y la entrega de los argentinos que lucharon en el conflicto de 1982 con Gran Bretaña.



En el plano educativo, la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires acordaron con las cámaras que agrupan a las instituciones de enseñanza privada que las cuotas de los colegios privados quedarán congeladas hasta que concluyan las medidas de aislamiento social, preventivo obligatorio y que se deberán preservar las fuentes de trabajo de docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo, entre otras medidas, como el diferimiento del pago de un porcentaje de los aranceles.



En tanto, a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, se dispuso que las obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán "asegurar la provisión de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas", incluso entregando más medicación, a la vez que "implementar y fomentar" plataformas de teleasistencia y/o teleconsulta para todos sus afiliados, de acuerdo a dos resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud.



En otro orden, para apoyar los esfuerzos del Gobierno argentino en esta coyuntura, el Directorio del Banco Mundial aprobó hoy un préstamo de emergencia por US$35 millones con el que se comprarán insumos y equipos médicos para fortalecer los sistema de salud y combatir la pandemia de coronavirus.



Por otra parte, entidades gremiales empresarias que representan a los sectores gastronómicos solicitaron al Gobierno medidas que permitan “cuanto menos, aliviar en parte las dificultades que afectan a las empresas y sus trabajadores” como “financiación a tasa 0% para abonar salarios, por el término que dure la emergencia" ante el avance del coronavirus.



En tanto, los bancos informaron que mañana volverán a abrir las puertas de todas sus sucursales para atender de manera específica el pago de los haberes de jubilados y pensionados, así como de personas que cobren planes o programas de ayuda social de la Anses que no cuenten con tarjeta de débito.



En cuanto al regreso de argentinos varados por la pandemia, esta tarde arribaron desde Miami 139 personas en un vuelo de Eastern Airlines, por el aeropuerto de Ezeiza, donde los pasajeros ingresaron a través de los "corredores seguros" dispuestos por el Gobierno en prevención del coronavirus, informaron fuentes de la Cancillería.



Mañana, dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina partirán a Perú para traer de regreso a unos 140 argentinos que están varados en ese país debido a la pandemia de coronavirus y que atraviesan una delicada situación tanto económica como de hostigamiento por parte de ciudadanos peruanos, según denunciaron.



En el plano internacional, el gobierno británico informó hoy que 569 pacientes murieron en sus hospitales a causa del coronavirus, una cifra récord que elevó los decesos a más de 2.900 y los contagios a más de 33.000.



En Estados Unidos, las muertes sumaron 5.151 por coronavirus, la enfermedad que en apenas un mes se convirtió en la tercera causa de decesos en el país, un día después de sobrepasar los 200.000 casos y en medio de la tensión entre el presidente Donald Trump y varios gobernadores por su gestión de la crisis.



En Ecuador, el total de casos de la enfermedad alcanzó los 3.163 tras la detección de 405 nuevos contagios, y el presidente de ese país, Lenin Moreno advirtió que el coronavirus podría provocar entre 2.500 y 3.500 muertos en Guayas, la provincia epicentro de la pandemia.



En Italia, mientras el gobierno espera superar el pico de casos positivos para iniciar una "fase de convivencia" con el coronavirus, se dio a conocer hoy un nuevo descenso en los contagios de Covid-19 y una leve suba de los fallecimientos, 2.477 y 760, respectivamente.



La pandemia de coronavirus superó hoy el millón de infectados en el mundo y sobrepasó los 52.000 muertos, según el relevamiento en tiempo real que lleva adelante la Universidad John Hopkins.