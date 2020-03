El Banco Central evalúa reactivar el clearing de cheques antes del 31 de marzo

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, aseguró hoy que la autoridad monetaria evalúa reactivar antes del 31 de marzo el clearing de cheques para evitar rupturas en la cadena de pagos.



La suspensión en la acreditación de cheques hasta el 1 de abril había sido dispuesta por el Central el viernes, pero la necesidad de liquidez de las empresas para pagar sueldos y otros gastos obligó a revaluar la medida.



"Estamos revisando esa norma y viendo cómo reaccionaría la cadena de pagos. Tenemos pedidos cruzados para activar el clearing antes del 1 de abril", aseguró Pesce en diálogo con Radio con Vos.



Al respecto, dijo que trabajan con el Gobierno nacional para reactivarlo "anticipadamente" ya que a partir de mañana los bancos tendrán liberados unos $ 250.000 millones para financiamiento para pymes a una tasa del 24% y que "contarían con recursos como para asistir a sus clientes si se da algún desajuste entre el pago y cobro de cheques".



Por otra parte dijo que tuvieron un caso de coronavirus entre los empleados del Banco, pero que la persona fue aislada al igual que todos los que tuvieron contacto con él y que ahora trabajan "de manera remota", sin afectar la operatividad de la autoridad monetaria.



Consultado por el reparto de efectivo en cajeros automáticos, Pesce dijo que evalúan que empresas transportadoras de caudales que recaudan dinero de supermercados y estaciones de servicio puedan acreditarlo directamente en las cuentas de las empresas.



"Eso nos va a ayudar a que parte de la tarea de entregar efectivo no sólo la haga el Banco Central en estos días sino que la hagan también las empresas transportadoras de caudales que están exceptuadas de la veda que dispuso el gobierno", explicó Pesce.



En esa línea dijo también que evalúan suspender las comisiones de retiro de efectivo en terminales de otra redes de cajeros automáticos.



"Los bancos han ganado mucho dinero el año pasado. No hemos permitido que distribuyan utilidades durante los próximos meses y estamos viendo todo el esquema de comisiones si puede haber una contribución en este sentido", afirmó Pesce.



Por último, afirmó que si bien el BCRA incrementará su financiamiento al Tesoro para pagar las medidas anunciadas para paliar la caída de la actividad, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o los refuerzos en jubilaciones y asignaciones, "no quiere decir que vaya a tener impacto inflacionario".



"Lo único que se está haciendo es compensar parcialmente esos niveles de demanda para que la gente tenga un ingreso indispensable para sus subsistencia en estos días. No debiera tener efectos inflacionarios", aseguró Pesce.