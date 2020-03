Confirman el primer caso de transmisión comunitaria

El Ministerio de Salud de la Nación en su informe diario confirmó hoy que se produjo el primer caso de coronavirus de transmisión comunitaria, se trata de un paciente que no tiene antecedente de viaje ni contacto estrecho con otro enfermo. Así lo indicó en el informe diario sobre la evolución de la pandemia en la Argentina por las autoridades sanitarias el subsecretario de Estrategia Sanitarias, Alejandro Costa.

"En la Argentina, son 266 los casos que han sido confirmados, de los cuales 190 tienen un antecedente de viaje internacional, 59 tienen transmisión local en conglomerado, 1 caso no tiene antecedente de viaje o contacto estrecho y 17 se encuentran en evaluación epidemiológica", explicó el funcionario en torno a la enfermedad que causó cuatro muertes en el país.

Al dar precisiones en cuanto a los casos de transmisión local en conglomerado, Costa, indicó que se trata de personas que tuvieron contactos con enfermos sin necesidad de ser estrechos, como pueden ser el caso de los trabajadores de la salud o asignado a aeropuertos.

Por su parte, en el informe sobre el coronavirus número 19, la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó que se puede afirmar que se está iniciando la transmisión comunitario, algo que esperaban que se produzca.

Seis días atrás, las autoridades sanitarias de Chaco habían anunciado el primer caso autóctono de infección por Convid-19 del país, el de Gabriela Monzón, una médica de 46 años que es jefa de Consultorios Externos del Hospital Perrando, en la ciudad de Resistencia. No obstante, ese caso no había sido corroborado por el Ministerio Salud de la Nación.