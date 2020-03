Banco Provincia recomendó medidas para operar

En medio del confinamiento nacional por la pandemia de coronavirus, Banco Provincia solicitó a sus clientes que extremen las medidas de seguridad en relación con sus operaciones por los canales alternativos, como cajeros y la Banca Internet Provincia (BIP).

La entidad que lidera Juan Cuattromo difundió una serie de recomendaciones y recordó que nunca solicita claves ni datos personales mediante correos electrónicos ni llamados telefónicos.

Entre las sugerencias, Banco Provincia pidió no compartir las claves ni usar la misma para distintas aplicaciones. También recomendó no brindar datos ante llamados que ofrezcan premios, préstamos o beneficios y chequear la legitimidad de sitios y mails recibidos.

A la hora de operar por Banca Internet Provincia (BIP), la entidad sugirió evitar el uso de equipos públicos o de terceros, al tiempo que resaltó la importancia de no acceder a redes wifi públicas cuando se necesite aplicar contraseñas.

Otras medidas

Las recomendaciones se suman al plan especial de recarga en la red de 1800 cajeros automáticos para garantizar la disponibilidad de efectivo. Para eso, estableció un cronograma de guardia técnica hasta el primero de abril.

Otra de las medidas que tomó la entidad fue extender de forma automática el monto máximo de extracción diario para todos sus clientes. Además, recordó que está vigente el servicio Extra Cash, que permite retirar hasta 8.000 pesos en la línea de cajas de comercios adheridos.

A comienzos de la semana pasada, la banca pública bonaerense también comunicó que los jubilados que cobran haberes en sus sucursales están eximidos de dar la fe de vida desde hace seis meses.

La entidad mantiene activos todos sus canales de atención personalizada: el 0810-222-2776 para consultas en general y 0810-122-0333 por preguntas sobre Banca Internet. En redes sociales a través de Twitter en @BPResponde y Facebook en @bancoprovincia. En Instagram @banco_provincia hay tutoriales e información útil para los clientes.