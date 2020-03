El Gobierno no descarta el estado de sitio para hacer cumplir la cuarentena

El Gobierno nacional analizó la posibilidad de dictar el estado de sitio, como medida de urgencia para hacer respetar la cuarentena que impuso a nivel nacional con el objetivo de frenar el ciclo de contagio autóctono del coronavirus.

Así lo reveló la ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, quien incluso no descartó que la medida –estipulada en la Constitución nacional- pueda ser aplicada en el futuro si la población no cumple el aislamiento preventivo.

La ministra afirmó que el estado de sitio “está como posibilidad, se analizó y por ahora el Gobierno no cree que sea necesario. Pero va a depender del cumplimiento que hagamos todos de estas medidas. Es una medida extrema a la que estamos evitando llegar, pero nuestra Constitución no tiene otra alternativa que esa".

Fréderic, quien ayer por la mañana participó de un operativo conjunto con el gobernador Axel Kicillof y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta en el Puente Pueyrredón, dijo que el presidente Alberto Fernández “baraja distintas posibilidades”.

Frederic anticipó que desde ahora serán "inflexibles" en los controles y que, más allá de las detenciones, se iniciarán causas penales a los que sean controlados y estén circulando sin certificado. "El problema es la gente que tiene la posibilidad de quedarse en su casa y no lo hace. Ahí hay que apuntar", remarcó y adelantó que no está descartado decretar el estado de sitio.

"Van a aumentar los controles a partir del día de hoy (sábado). Entendemos que el viernes fue un día bisagra porque mucha gente salió a trabajar sin el certificado correspondiente, vamos a ser más inflexibles, como pide el Presidente y solicitar a los que se dirigen a distintos destinos con sus autos particulares el certificado que respalda la excepcionalidad", detalló la ministra de Seguridad de la Nación.

"Hasta el viernes a las 18, en la región metropolitana había 200 detenidos. Que creo que es poca gente y debería haber más. Por eso creo que hay que ser más rígido en el control. El decreto nos faculta para retener e incluso para secuestrar el vehículo que se desplaza sin la certificación correspondiente. Por eso, en algunos casos no vamos a tener detenidos, pero sí causas penales. Se va a llamar al fiscal, se va a labrar un acta y se va a iniciar una causa penal", anticipó la titular de la cartera de Seguridad.

"Nunca atravesamos esta situación y no va durar tres, cuatro o cinco días. Hay que prepararse para que pueda durar más tiempo sabiendo que si lo cumplimos bien vamos a salir rápido. Por ahora tenemos la fecha del 31 de marzo como límite, pero va a depender mucho de lo que hacemos todos que el tiempo no se extienda más", resaltó.