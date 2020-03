CFK regresa a la Argentina con su hija Florencia

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que, en las próximas horas, llegará a la Argentina junto a su hija Florencia. Según escribió en sus redes sociales, arribarán desde Cuba junto a los médicos y, pese a que no se trate de un país de riesgo, cumplirán con la cuarentena de catorce días.

“Ella junto a sus médicos y sus médicas lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla... sentía que sola no iba a poder", aseguró la ex vicepresidenta. Según informó, volarán en las próximas horas en la conexión semanal que realiza Cubana de Aviación con la Argentina.