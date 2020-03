Salvo para trabajadores de salud y Policía, habrá licencias especiales en la Provincia

Los empleados estatales bonaerenses mayores de 60 años, embarazadas, portadores de enfermedades consideradas de riesgo y madres y padres con hijos en edad escolar quedaron habilitados desde ayer a no asistir a sus trabajos y a realizar tareas asignadas en sus hogares. La medida quedó vigente para todos los regímenes y encuadres de la administración pública, con excepción de los trabajadores de salud y de fuerzas de seguridad, que deberán cumplir tareas en el marco del operativo especial desplegado en la Provincia para combatir la expansión del coronavirus.

Regirá, como el resto de las disposiciones de este tipo, hasta el 31 de marzo, pero podría extenderse en el tiempo de acuerdo a cómo evolucione la enfermedad, que en la Provincia ya suma 17 contagiados.

En el marco de la pandemia de COVID-19, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 90 de Jefatura de Gabinete, en la que se aclaró que quedan exceptuados de la disposición tanto el personal dependiente del ministerio de Salud de la Provincia como de las Fuerzas de Seguridad, “cualquiera sea el régimen estatutario al que pertenezca”, salvo que integren los grupos de riesgo.

En línea con lo establecido a nivel nacional, en el distrito bonaerense se estableció que los trabajadores estatales considerados población de riesgo -mayores de 60 años; inmunosuprimidos; en tratamiento oncológico; con enfermedades respiratorias crónicas, caridiovasculares, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica en diálisis-, las embarazadas y los progenitores que deban cuidar hijos no verán afectada “la percepción de las remuneraciones normales, habituales, ni de los adicionales que por ley o convenio le correspondiere recibir”.

En la medida, que lleva la forma del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se explicitó que las personas “deberán acreditar la existencia de las patologías mencionadas ante la dirección de Salud Ocupacional de la subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Uno de los dos padres

Además, se determinó que se autoriza mientras dure la suspensión de clases en las escuelas “la inasistencia de las personas trabajadoras del sector público provincial, cuando se trate del progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente”.

En el supuesto que ambos progenitores fueran trabajadores del sector público provincial, la justificación se otorgará solo a uno de ellos.

Se requirió “que se instrumenten los mecanismos necesarios para asegurar, atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes, el funcionamiento del sector público provincial, garantizándose la atención al público”.

En paralelo, se encomendó a la dirección General de Cultura y Educación “la implementación, en el ámbito de su competencia, de las medidas previstas en la presente, realizando los ajustes reglamentarios que estime corresponder”.

Entre los fundamentos de la medida, se recordó que “el virus que causa el COVID-19 produce enfermedades respiratorias, conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona, que su rápida propagación supone un riesgo para la salud pública, y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio”.

Más camas en terapia intensiva

Ayer, el gobernador Axel Kicillof inauguró un centro de emergencias específico para tratar pacientes que contraigan coronavirus en José C. Paz y dijo que la Provincia realizará una fuerte inversión para ampliar las capacidades del sistema de salud bonaerense.

“Tenemos que lograr que se contagie más rápido la solidaridad que el virus”, enfatizó Kicillof. “No es un tema individual, no es un sálvese quien pueda”, dijo el mandatario bonaerense.

Kicillof recorrió este martes junto al intendente Mario Ishii, el nuevo CEPAN Co-19 (Centro de Emergencia para la Pandemia Coronavirus) del Hospital Rubén “Cacho” Caporaletti de José C. Paz, que contará con 10 camas de terapia intensiva y otras 25 para cuidados progresivos, acondicionado especialmente para tratar a pacientes afectados por el nuevo coronavirus.

En ese marco, señaló que “en la prevención de las conductas individuales tenemos puestas nuestras expectativas y necesidad de comunicar”. Por eso, pidió a “los medios de comunicación que sean muy responsables en no generar pánico, ansiedad o psicosis pero sí explicar bien qué es lo que hay que hacer y qué no”.

“Le queremos decir a la población que no es una cosa de salvarse uno, que cambie sus conductas. No se trata solo de uno, hay que cuidar a los otros”, amplió. Y sostuvo que si bien “no se puede parar definitivamente la economía, hay que encontrar un equilibrio para cuidarnos”.

Acompañado del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, Kicillof anticipó que la Provincia “está comprando respiradores y estamos generando instalaciones nuevas”.