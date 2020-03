Fernández anunció el cierre de fronteras y la suspensión de clases hasta el 31 de marzo

El presidente Alberto Fernández anunció ayer la suspensión de las clases y el cierre de las fronteras del país hasta el 31 de marzo, para prevenir el avance del nuevo coronavirus en la Argentina, y afirmó que "estamos en una emergencia".

"Hemos tomado la decisión de, en los próximos 15 días, cerrar las fronteras y nadie podrá ingresar, salvo los argentinos nativos y los extranjeros residentes en Argentina", explicó el Presidente durante una conferencia de prensa desde la quinta de Olivos.

Tras encabezar la reunión interministerial de seguimiento del coronavirus COVID-19, Fernández indicó la decisión de "suspender las clases desde mañana hasta el 31 de marzo", con el "propósito de minimizar el tránsito de los alumnos y del virus".

Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente anunció el "licenciamiento de todas las personas mayores de 65 años" para que "se queden en sus casas, tranquilas y disfruten" de sus hogares.

Además, indicó que a los mayores de 65 años van a "asignarles horarios de atención específicos en lugares como bancos y centros de salud para que no tengan que vivir momentos de aglomeración de gente".

"No estamos dando 14 días de vacaciones, estamos en una emergencia. Necesitamos que todos los que puedan quedarse en casa se queden, esta vez es buen negocio quedarse en casa", resaltó Fernández, y anticipó que hoy a las 9 habrá una reunión de gabinete económico-social en Casa Rosada.

"Quisiera que todos lo que pueden quedarse en casa se queden y me ayuden. Mañana (por hoy) hay una reunión de gabinete económico-social, y entre las medidas que vamos a autorizar seguramente es el trabajo a distancia", resaltó.

En otro tramo de la conferencia, Fernández afirmó que los comercios "de cercanía" no van a sufrir cierres, ya que "una cosa es el shopping y otra el negocio de cercanía", al advertir que la restricción de la actividad comercial generará "efectos económicos".

El Presidente anunció el cierre de los Parques Nacionales, y consideró que la pandemia del coronavirus es un "enemigo invisible" que "nos convierte en enfermos y portadores", por lo que pidió una actitud "solidaria".

La reunión interministerial contó con la participación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Ginés González García (Salud), Nicolás Trotta (Educación), Sabina Andrea Frederic (Seguridad), Mario Meoni (Transporte), Claudio Moroni (Trabajo) y Agustín Rossi (Defensa), entre otros. En una fotografía que difundió Presidencia, se pudo observar a los participantes del encuentro sentados con aproximadamente un metro de distancia entre ellos.

Además, participaron del encuentro el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y asesores de distintas organizaciones médicas y científicas.

Provincia y Capital

Según dijo durante una conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, la idea es "disminuir el tránsito en el AMBA, que es el área que concentra la mayor cantidad de infectados, el 70%".

"Mañana (por hoy) vamos a tomar medidas en conjunto", aseguró Fernández, que aclaró que el problema no es la circulación de trenes y subtes, sino la "circulación de personas" porque de esa manera aumenta la posibilidad de proliferación del virus.

En ese sentido, el jefe de Estado llamó a la población a "hacer el esfuerzo" de minimizar el tránsito de personas en la calle, y ese contexto también adelantó que se tomarán medidas para alentar el teletrabajo o trabajo a distancia desde los hogares.