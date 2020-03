“No hay que tener miedo al desabastecimiento”

El presidente Alberto Fernández anunció que habrá controles a la remarcación de precios en el contexto del avance del coronavirus, al destacar que "la Argentina de los vivos se terminó", en tanto que pidió "no tener miedo al cierre de negocios o al desabastecimiento", luego de que muchos ciudadanos se volcaran a los supermercados a comprar víveres.

"La gente no tiene que tener miedo al cierre de negocios o al desabastecimiento porque no es lo que estamos previendo", subrayó Fernández en el marco de una conferencia de prensa que brindó desde la Quinta de Olivos, acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Consultado acerca del aumento de precios, por ejemplo, de artículos de higiene y prevención de enfermedades, como barbijos y alcohol en gel, el jefe de Estado señaló que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ya está trabajando en el tema en conjunto con la secretaría de Comercio con el objetivo de retrotraer esas remarcaciones.

"Estamos todos pasando un mal momento. No es posible que aprovechen esas circunstancias para aumentar los precios. La Argentina de los vivos se terminó", advirtió.

Sobre los comercios de cercanía, aclaró que no "sufrirán ningún tipo de cierre" ya que la gente necesita aprovisionarse de alimentos y además traería aparejado consecuencias económicas.

"Una cuarentena generalizada para el país es mucho. Si paro durante 14 días la producción de alimentos, voy a generar un enorme conflicto en la Argentina", explicó.