La Mesa de Enlace ahora quiere retornar el diálogo

El Gobierno ratificó que el nuevo esquema de retenciones no se modificará, mientras que las entidades que conforman la Mesa de Enlace señalaron que es necesario emprender un camino de "diálogo sincero y franco".

Tras considerar que el cese en la comercialización de granos y carne de cuatro días "fue más una cuestión declamatoria que concreta", el ministro de Agricultura, Luis Basterra, negó en las últimas horas que pudiera haber alguna modificación al nuevo esquema de retenciones.

"No, no", afirmó Basterra al ser consultado sobre si habría alguna modificación y agregó: "Tenemos un modelo que es absolutamente equilibrado, de segmentación, que le quita el impacto de la medida a tres de cada cuatro productores de soja".

Basterra remarcó que la decisión del Gobierno de aplicar una suba de tres puntos en las retenciones a la soja hasta el 33% con un sistema de compensaciones para productores de soja de hasta 1.000 toneladas anuales "no fue tomada de manera caprichosa ni azarosa sino en un contexto de profunda crisis para la economía argentina".

En relación a estos pedidos de diálogo formulados por las entidades agropecuarias, Basterra consideró que "cuando los productores vean que la medida no tuvo ningún valor seguramente retomaremos el diálogo con la Mesa de Enlace, como lo sostenemos con el resto de las entidades y organizaciones de productores de otras cadenas que no están representados por estas cuatro entidades".

Piden volver al diálogo

Por su parte, la Mesa de Enlace, tras el fracaso del paro, consideró que "para superar cualquier obstáculo es necesario el camino del diálogo sincero y franco y así poder construir una Argentina mejor para los próximos años".

"Los productores seguiremos proponiendo un esquema tributario basado en el impuesto a las Ganancias y que permita un tratamiento impositivo diferenciado y progresivo, mejorando la propuesta de segmentación ofrecida por el Gobierno", plantearon de manera conjunta la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Para el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, se debe "trabajar en propuestas para convertir el desaliento de los productores en aliento y que la paz social no se vea afectada".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, consideró que "el Gobierno tiene la pelota, el campo se expresó; debe dar una señal, no nos interesan las reuniones sociales".

Desde Federación Agraria, su presidente, Carlos Achetoni, indicó que los dirigentes de la Mesa "sabíamos que las medidas que tomábamos eran una medida leve". Las palabras de Achetoni aluden a la fuerte interna desatada dentro de la entidad, lo que obligó a la conducción de la FAA a dar "libertad de acción" a los federados para adherir o no a la medida de fuerza.

Apoyo a la segmentación

En tanto, la agrupación Bases Federadas, nucleamiento de productores de la provincia de Buenos Aires perteneciente a la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que el cese de comercialización de carne y granos convocado por la Coordinadora de Enlace de Entidades Agropecuarias “a todas luces fracasó" y respaldaron la segmentación dispuesta por el Gobierno.

"Desde Bases Federadas advertimos que era una convocatoria de escritorio y aire acondicionado, empujada por oportunistas y aprovechadores que levantan falsas consignas frente a los problemas reales de los chacareros", indicó la entidad. Asimismo, destacó que la medida dispuesta "deja en blanco sobre negro la realidad del campo argentino”, y aseguró que “no todo es igual”.

“Los que nos ocupamos de trabajar la tierra no nos prestamos a que en nuestro nombre se nos utilice para un corso que busca espacio mediático y está alejado de la verdad", indicó la agrupación. Y señaló que "esta medida tomada a 100 días de gobierno y luego de la presentación de un régimen de segmentación de retenciones, no tuvo ni oportunidad, ni mérito, ni conveniencia y, mucho menos, adhesión”.

"El campo es diverso, pero no se divide entre el que protesta y el que trabaja. El campo es diverso porque nuestras realidades son distintas y como son distintas requerimos de políticas diferenciadas que las contemplen", resaltaron.

Aseguraron que “fue hipócrita la comunicación de dejar a las bases en libertad de acción y avalarla con la presencia pública de (el titular de la FAA Carlos) Achetoni junto al resto de la dirigencia”. Indicaron que "una vez más la conducción se alejó de la realidad y se cobijó en el engaño, la hipocresía y dejó sola a sus bases."