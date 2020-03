Coronavirus: prohíben por 30 días el ingreso a extranjeros y confirman 11 nuevos casos

El Gobierno prohibió por 30 días el ingreso al país de extranjeros no residentes que hayan estado en "zonas afectadas" por el coronavirus en los últimos 14 días previos a su llegada, mientras confirmó 11 nuevos casos de Covid-19, con los que suman 45 el total de infectados, dos de ellos fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires y Chaco.



En una resolución del Ministerio de Salud publicada esta noche en el Boletín Oficial, el gobierno establece esa prohibición y determina que el plazo de vigencia de 30 días podrá abreviarse o extenderse conforme la evolución de la situación epidemiológica. Indica además que la Dirección Nacional de Migraciones "podrá establecer excepciones a efectos de atender circunstancias de necesidad debidamente fundadas".



Las cartera sanitaria confirmó hoy once nuevos casos de Covid-19 que se registraron en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe, Chaco y la provincia de Buenos Aires, de los cuales diez registran antecedentes de viaje a zonas de riesgo y el restante corresponde con un contacto estrecho con uno de los casos confirmados. El reporte publicado hoy por la cartera sanitaria nacional indica que el total de casos confirmados en Argentina es de cuarenta y cinco, de los cuales dos fallecieron.



Por su parte, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, recordó hoy que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) remite “a todas las provincias la información” sobre "las personas que deben estar en cuarentena".



Asimismo, el funcionario remarcó que “los argentinos que regresaron desde Europa, EEUU, Corea del Sur, China e Irán y también los extranjeros que ingresaron al país desde esos destinos deben cumplir con el decreto presidencial de cuarentena por 14 días”.



“En este marco, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) está remitiendo a todas las provincias la información de personas que deben estar en cuarentena para que las autoridades competentes constaten su cumplimiento”, subrayó.



El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó, tras una recorrida por el Instituto Malbrán, que las nuevas medidas “tienen que ver con mayores controles en el ingreso de extranjeros en puntos como Mendoza o la ciudad misionera de Iguazú, donde hay alta circulación de turistas provenientes de zonas con circulación de Covid-19”.



Por su parte, el gobierno de Catamarca solicitó a la Nación el cierre del Paso Internacional San Francisco, que la conecta con Chile, por al menos un mes en el marco de las medidas de prevención por el coronavirus.



En tanto, se anunció que el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer de regreso a residentes argentinos que se encuentran en el exterior, como parte del operativo tras las restricciones de viajes de Estados Unidos, Europa y otros países impuestas por el Gobierno nacional, será el miércoles 18 desde Miami.



Según informó la compañía en un comunicado, el vuelo AR1305 partirá el 18 de marzo a las 18.40 desde el aeropuerto de Miami con destino a la ciudad de Buenos Aires para cumplir así con el objetivo planteado por el Poder Ejecutivo de traer a los argentinos que no hayan podido volver luego del cierre de los vuelos a Europa y los Estados Unidos.



Entretanto, la cónsul argentina en Madrid, Moira Wilkinson, afirmó que hay entre 600 y 700 argentinos registrados en la sede diplomática y que ninguno tiene coronavirus, al brindar detalles de la organización del operativo para traerlos de regreso al país.



Por su parte, la cónsul general argentina en Roma, Lucía Dougherty, confirmó que hay unos 300 turistas registrados en la sede diplomática con intención de regresar al país, y dijo que se encuentran trabajando con Aerolíneas Argentinas y Cancillería para facilitar su retorno.



En Brasil, en tanto, los gobernadores de San Pablo y de Río de Janeiro anunciaron hoy la suspensión de clases y el cese de eventos con aglomeración de personas, incluso cines y teatros a raíz de la pandemia de coronavirus.



El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, anunció esta noche que a partir del lunes habrá un cese gradual de clases en la red pública para que no haya un corte abrupto, descartando su posición inicial de continuar con el ciclo lectivo.



En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció en un mensaje a la Nación un decreto que restringe a partir del lunes drásticamente la libertad de movimiento de los ciudadanos en todo el territorio nacional a situaciones de "fuerza mayor" o necesidad como la compra de alimentos, desplazamientos a hospitales y farmacias, así como para trabajar.



En Italia, pese al alto acatamiento del "bloqueo total" anunciado por el gobierno esta semana, el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, informó hoy de un nuevo aumento de las víctimas.



"Murieron 175 personas de ayer a hoy y se registraron 2.795 casos positivos en todo el país", explicó y destacó que se trata de una desaceleración con respecto a los 250 decesos registrados entre el jueves y viernes pasados.



En Francia, en tanto, también se confirmaron 839 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que lleva el número de enfermos con coronavirus a 4.500. En ese contexto, el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció que esta medianoche todos los comercios -restaurantes, bares, cines, boliches y tiendas- quedarán cerrados para evitar la propagación del coronavirus.



Estados Unidos aún no suspendió toda la actividad comercial, pero hoy el presidente Donald Trump sí extendió la prohibición de vuelos de y hacia países con casos masivos de contagio. Incluyó al Reino Unido e Irlanda, prometió test gratuitos para todos los que los necesiten -lo que hasta hora no sucedió- y también anunció que, tras días de reclamos públicos de medios y ciudadanos, decidió hacerse el análisis para ver si está enfermo.