El equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires sostuvo que la legalización del aborto “no está en la prioridad de los más pobres ni de la Argentina profunda” y consideró que, ante la “delicada” renegociación de la deuda externa que enfrenta el gobierno nacional, se necesita “estar unidos como pueblo y no elegir temas que enfrenten a los ciudadanos”.

Ante el anuncio del presidente Alberto Fernández de que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto para legalizar el aborto, los sacerdotes difundieron una declaración titulada “Cuidando la Vida, construimos nuestros barrios”, en el marco de una conferencia de prensa que brindaron en la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, ubicada en la villa 21-24.

“Sabemos que el aborto existe y no negamos esa realidad pero creemos que la interrupción del embarazo no es camino de solución a los profundos problemas que sufren muchas mujeres”, advirtieron en la declaración.

En un comunicado, los sacerdotes expresaron que “en tiempos de crisis es necesario discernir prioridades” y, tras valorar la iniciativa del gobierno “en la lucha contra el hambre” y en el “deseo de un país más federal”, sostuvieron que tienen “la intuición de que la legalización del aborto no está en la prioridad de los más pobres, ni de la Argentina profunda”.