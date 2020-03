El Senado encamina el proyecto de ley de jubilaciones de privilegio

El oficialismo del Frente de Todos en el Senado se prepara para sancionar hoy el proyecto de ley que limita las jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, en una sesión especial y con apoyo de la oposición.

La sesión fue convocada para las 12 mediante una resolución de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente Alberto Fernández expresó ayer su expectativa de que el Senado convierta hoy en ley la propuesta, ya aprobada por la Cámara de Diputados, y advirtió que “ningún juez está obligado a jubilarse”, en alusión a los casos de los magistrados que presentaron sus renuncias para no perder beneficios antes de la entrada en vigencia de la reforma.

El texto del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial del sector, que actualmente es del 82 por ciento del último sueldo y que, en el futuro, se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.

Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder, en el caso de los hombres, al beneficio jubilatorio pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.

Para acceder a este régimen deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma ininterrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.

“En un contexto en el que mucha gente la está pasando mal, los esfuerzos tienen que ser repartidos: el que menos tiene es al que menos se le debería exigir y al que más tiene, al que más se le debería exigir”, consideró hoy el senador del Frente de Todos Jorge Taiana en diálogo con periodistas en la Cámara alta.

Para el legislador del oficialismo, “en general, los que desarrollan la teoría del ajuste hacen al revés y por eso se profundiza la desigualdad”.

“En el caso de los regímenes especiales, si bien son especiales, está claro que algunos aspectos de eso regímenes tenían distorsiones que necesitaban urgentemente una modificación para estar más adecuados a este principio de solidaridad”, añadió.

Por otra parte, la oposición adelantó esta semana que durante la sesión de mañana acompañaría en general la propuesta, pero pediría cambios en del debate en particular.

El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, aseguró que “hay un núcleo de coincidencias” con la propuesta del oficialismo, pero advirtió que, “en lo esencial, no cambia nada más que el sistema de actualización de remuneraciones” y recriminó que puede provocar “un vaciamiento” del Poder Judicial.

Asimismo, tanto la oposición como los representantes de asociaciones de jueces y fiscales cuestionaron específicamente la derogación de incisos del artículo 16 de la ley que permite que magistrados jubilados puedan cubrir vacantes en tribunales.