El Gobierno destinará $1.700 millones para luchar contra el coronavirus

El Gobierno nacional anunció un fondo de 1.700 millones de pesos para fortalecer el equipamiento de los laboratorios y hospitales de todo el país ante la evolución de los casos por coronavirus, informó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Vizzotti aseguró que el país “trabaja en una fase de contención y observando lo que sucede en Europa”, al término de la reunión del Gabinete de Emergencia que el presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada.

Además de Vizzotti, también participaron de la conferencia de prensa Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Coronavirus para Latinoamérica y el Caribe, y el médico infectólogo Pedro Cahn, de la Fundación Huésped.

Por su parte, Cahn afirmó que no está “comprobada” la “circulación local” del coronavirus y advirtió que se está en presencia de una “epidemia dinámica”, lo que implica que “lo que es cierto hoy puede ya no ser cierto en algunas semanas o días”.

“Hay una diferencia en términos de riesgo entre la población general y la de más edad”, indicó Cahn en referencia a que “no hay casos en niños, y los de menores de 30 años son muy leves, no afectan más que en un episodio respiratorio”.

Vizzotti recomendó también el “aislamiento social” para mayores de 65 años y “minimizar las actividades con público”, así como “evitar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación del virus, aunque estén asintomáticas”.

“Estamos hablando de una situación dinámica, de un virus que en el 80 por ciento de los casos es leve, en el 20 por ciento puede ser grave y solamente en el 6 por ciento es crítico. La situación de mayor riesgo está centrada en los mayores de 65 años”, precisó.

Además, la funcionaria de la cartera que conduce Ginés González García resaltó la necesidad de asistir al “sistema de salud” ante “síntomas” de coronavirus como “fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria”, además del “antecedente de haber estado en lugar de transmisión”.

Por otro lado, Vizzotti aseguró que el Gobierno tiene prevista la adquisición extra de vacunas antigripales, al sostener que “disminuyen la mortalidad” en personas infectadas.

En ese sentido, la funcionaria precisó que la cartera de salud está “terminando de organizar la orden de compra” de vacunas contra influenza y neumococo esta semana para luego empezar a distribuirlas en cada una de las jurisdicciones.

También confirmó que “están en carpeta” otras medidas que se van a ir “definiendo en función de lo que vaya pasando” y entre las que están contempladas la “suspensión de eventos masivos, acontecimientos locales y reuniones internacionales”.

Vizzotti aseguró que se estudian otras “herramientas puntuales” para concretar “aislamientos” y para “minimizar el ingreso de ciudadanos que puedan tener riesgo” de haber sido contagiados; y si llegara a ser necesario, cambiar de una “fase de contención” a una de “mitigación”.

Asimismo, reiteró que el “foco” del Gobierno es dar a conocer y difundir “información en forma transparente y basada en evidencia sobre recomendaciones” para que la población sepa cómo actuar.

La funcionaria agregó que la “recomendación es no viajar a Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur”, donde hay mayores casos de esta pandemia.

Al brindar precisiones por el fondo de 1.700 millones de pesos serán destinados, sostuvo que el ministro de Salud solicitó generar un plan de acción que “contemple diferentes escenarios, acciones concretas.

Asimismo, anunció que se creará en los próximos días un Consejo Federal de Salud y Educación para “fortalecer” las medidas de prevención en las instituciones educativas, aunque ratificó, al igual que días atrás, que la “recomendación es continuar con el ciclo lectivo” en todo el país, con excepción en aquellos establecimientos donde se detecten casos de contacto con personas contagiadas como en las dos escuelas de Río Negro y Chaco, que debieron suspender sus actividades, como “medida preventiva”.

Vizzotti negó que haya relación entre los casos de coronavirus en el país y los cambios de autoridades en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”, donde la ahora extitular Claudia Perandones fuera reemplazada por Pascual Fidelio.

“Es un cambio que se viene planificando hace tiempo. No tiene ninguna relación con esta situación puntual a la cual el Malbrán le está dando una respuesta muy satisfactoria sin estar presentando una crisis el instituto”, precisó.

Por su parte, Roses aseguró que el objetivo es la “reducción de la mortalidad” y alertó sobre la “vulnerabilidad del país” debido a la “demografía con alta expectativa de vida”, es decir personas mayores de 65 años.

En tanto, sostuvo que “las medidas de toma de temperatura en los aeropuertos no sirven ni son eficaces para nada” al ejemplificar que Italia fue el país que más incrementó ese tipo de controles y que actualmente “es el país que tiene la situación más compleja en este momento”.

En tanto, el referente de la Fundación Huésped apeló a la “responsabilidad social” de los ciudadanos y pidió que la gente que regrese de países de circulación de esa enfermedad “evite asistir” a lugares de concentración y “mantenga 14 días de distanciamiento social”.

El Presidente encabezó una reunión interministerial para evaluar el seguimiento de la situación del país en relación al coronavirus, en un encuentro del que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García, otros ministros, funcionarios de diversas áreas, epidemiólogos y representantes de entidades médicas.