Fernández consideró un “paro raro” al cese de comercialización del agro

El presidente Alberto Fernández criticó la “intolerancia de los que no entienden y, a veces, hacen paros raros”, respecto al cese de comercialización de granos y hacienda convocado por las entidades que componen la Mesa de Enlace en rechazo al aumento de tres puntos porcentuales de las retenciones a la soja.

Por su parte, los principales dirigentes de la Mesa de Enlace agropecuaria buscaron ayer en la jornada inaugural de Expoagro, en la localidad bonaerense de San Nicolás, relanzar la medida de fuerza tras la tenue repercusión que tuvo desde el lunes.

“A veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y, a veces, hacen paros raros”, dijo Alberto Fernández dijo ayer durante un acto en Quilmes donde presentó el listado de remedios gratis del Pami para los jubilados.

Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA), Sociedad Rural (SRA) y Coninagro convocaron a un paro agropecuario que comenzó ayer y que continuará hasta el jueves inclusive en rechazo al nuevo esquema de retenciones implementado por el Gobierno que aumenta en tres puntos porcentuales las retenciones a la soja y derivados con un esquema de compensaciones para pequeños productores.

Respecto a esto, el Presidente explicó anoche que esa protesta era para “beneficio de los mayores productores de soja”, al tiempo que reiteró que su gobierno quiere pagar la deuda externa pero “no a costa de los que peor están”.

“Ahora hicimos todo lo contrario a la 125: primero cumplimos con una ley, estamos afectando en 3% a los que producen más de mil toneladas de soja. Han bajado las retenciones a las economías regionales, que estaban postergando a muchas zonas del país”, sostuvo el mandatario al comparar la situación actual con el contexto del conflicto a raíz de la resolución dictada en 2008, cuando, recordó, “nadie ganó”.