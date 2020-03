El Gobierno estudia medidas para sostener las inversiones en Vaca Muerta y Chubut

Frente al desplome de los precios internacionales del petróleo en un lunes “negro” (el crudo Brent, referencia para Argentina, cayó un 26,5% y cerró a USD 33,45 por barril), el Gobierno convocará en el corto plazo a las petroleras para analizar medidas que garanticen las inversiones, la continuidad de la actividad y que, en definitiva, ayuden a mantener el empleo en las cuencas productivas.

Vaca Muerta está desde hace siete meses en una grave crisis, primero por el congelamiento por decreto de los precios de los combustibles, después por el elevado riesgo país que impide financiar inversiones y ahora por la situación mundial, que deja a los precios por debajo del break even (punto de equilibrio) de varios campos.

Según contaron fuentes oficiales, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se encontró con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Guillermo Nielsen, para empezar a estudiar un mecanismo que sostenga la producción, principalmente en Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

La medida, según aseguraron, no será la implantación de un precio sostén o “barril criollo”, que es lo que habían empezado a deslizar hace unos días algunas productoras no integradas como solución en el corto plazo.