Polémica por el paro del agro

El paro por cuatro días con cese de comercialización convocado por la Mesa de Enlace agropecuaria desde el lunes al jueves genera polémica entre quienes apoyan la medida y aquellos que la cuestionan y hasta la tildan de “apriete político” al Gobierno.

El propio Alberto Fernández cerró la negociación del Gobierno con las entidades del agro tras el anuncio del paro. “Ellos siempre quieren ganar”, dijo el Presidente y dio por terminado el diálogo que incluso son rispideces, parecía ir camino a un acuerdo.

En tanto, la Sociedad Rural Argentina se sumó al paro tras la presión de Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, pero las grietas dentro de la Mesa de Enlace quedaron en evidencia cuando la Federación Agraria Argentina dejó en libertad de acción a sus afiliados. “Es un apriete político al Gobierno”, dijeron.

En este clima de debate interno, el presidente de la FAA, Carlos Achetoni, reconoció que hay sectores que dudan en adherir al cese de comercialización. “Hay mucha gente asustada de que si va al paro se le va a sacar los beneficios de esta segmentación" anunciada por el Gobierno.

La segmentación establece compensaciones para productores de soja de hasta 1.000 toneladas anuales a quienes no afectará el incremento de 3 puntos porcentuales en las retenciones a la soja dispuesto por el Ejecutivo.

Sojeros vs. chacareros

Del mismo modo, en ámbitos del sector agropecuario del interior del país también se cuestionó la decisión de convocar a un paro. “Las bases no fueron consultadas, es una decisión de la dirigencia que defiende a los grandes sojeros y no tiene en cuenta a los pequeños chacareros, a las producciones alternativas y a las economías regionales”, subrayó un dirigente ruralista de Chivilcoy.

“La suba de 3 puntos de las retenciones a las exportaciones de soja perjudica a 14.500 grandes productores sojeros, pero la rebaja en otros productos regionales beneficia a cientos de miles pequeños chacareros. Este es un paro de sojeros en defensa de sus intereses”, concluyó.

En ese marco, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó que "celebra" la baja de retenciones para las economías regionales dispuesta esta semana por el Gobierno nacional. El director ejecutivo del área de Economías Regionales de CAME, Pablo Vernengo, destacó que en la norma dictada por el Gobierno "hay una cantidad de productos agroindustriales que fueron considerados como economías regionales y cuya alícuota se estableció en un 5%".

"Nuestro reclamo no solo fue escuchado, sino también parcialmente atendido”, aseguró el directivo de CAME en referencia a las 606 posiciones arancelarias detalladas en el anexo del Decreto 230/20 que modificó las alícuotas de los derechos de exportación.

Se podría haber evitado

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, consideró que el paro "hubiera sido evitable", si se hubiese "avanzado en una reducción de la carga impositiva".

"El Gobierno tiene un diagnóstico equivocado, una visión equivocada", cuestionó y argumentó: "Se piensa que el sector tiene margen para tributar y no tenemos un peso más".

De cara a la huelga que se llevará a cabo por cuatro días, de lunes a jueves, para protestar contra la suba de retenciones a las exportaciones de soja, criticó que "los impuestos son confiscatorios".

"Comprendo que el Estado tenga necesidad de recursos financieros, pero se tiene que entender que el campo viene con presión impositiva fuerte y que no se tiene en cuenta. Siempre se viene a buscar recursos al mismo lugar".

Sostuvo que el Gobierno percibe al segmento "como una fuente de recursos fiscales" y afirmó que la huelga no solo es a causa de las retenciones, sino por "algo mucho más amplio".

El dirigente pidió así que el Estado "piense en otros sectores, no solo en el campo", mientras admitió que "las medidas de fuerza poco ayudan para calmar los requerimientos de los productores".

"Ojalá nos llamen y podamos seguir dialogando", indicó Chemes, quien aseguró que en las reuniones mantenidas con el Gobierno "estuvo presente" la exposición respecto de "la necesidad de aliviar el bolsillo del productor".