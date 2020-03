“No voy a indultar a Milagro Sala; antes que me peguen un tiro”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró ayer “imposible” una eventual liberación de la detenida dirigente social Milagro Sala y agregó: “Salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer; antes que me peguen un tiro en la cabeza, no la voy a indultar”.

En este sentido, el mandatario provincial recordó que la líder de la agrupación Túpac Amaru “tiene cuatro causas que ya tienen condena, que tienen que ver con violencia y con corrupción”.

“La liberación de Milagro Sala es imposible, salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer; antes que me peguen un tiro en la cabeza, no la voy a indultar”, aseguró Morales en declaraciones formuladas ayer a Radio Mitre.

En ese marco, el gobernador jujeño advirtió sobre el caso de César Luca Arias, un dirigente “que fue agredido”, que sufrió “conmoción cerebral” y murió “al poco tiempo”, que derivó en una causa en el 2007, por la que Sala obtuvo una pena de cuatro años.

Esa causa, en la que Sala fue la única imputada, se originó a partir de las agresiones sufridas por Arias en las instalaciones del ministerio de Tierra y Vivienda de la provincia.