El jefe de la UCR quiere un plebiscito por el aborto

El diputado y presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, presentó un proyecto de ley que propone convocar a una consulta popular vinculante para que la ciudadanía se pronuncie sobre los proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo y de Educación Sexual Integral.

El exgobernador mendocino, junto a la legisladora Jimena Latorre, impulsó el proyecto a pocos días de que el presidente Alberto Fernández envíe una iniciativa de legalización del aborto, tal como lo anunció el 1 de marzo en el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa.

La propuesta de Cornejo se conoce, además, a pocos días del Día Internacional de la Mujer, que nuevamente estará atravesado por el pedido de los colectivos femeninos de sancionar el proyecto sobre el aborto.

El proyecto propone convocar a una consulta popular vinculada en los “términos y con los efectos del artículo 40, primer párrafo de la Constitución Nacional, a fin de que se vote por el sí o por el no al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y Educación Sexual Integral”.

También propone que la consulta “se realice en un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días” tras la aprobación de la ley de convocatoria al plebiscito y, para ello, se faculta al Poder Ejecutivo a “disponer las medidas necesarias a tal fin”.